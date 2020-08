Lich: 62-jähriger Vogelsberger wegen versuchtem heimtückischen Mord angeklagt

Ab Mittwoch beginnt der Prozess vor der 5. Großen Strafkammer des Gießener Landgerichts. Archivfoto: Mosel

Kreis Giessen (ija). Am Gießener Landgericht beginnt am Mittwoch, 5. August, vor der 5. Großen Strafkammer der Prozess gegen einen 62-Jährigen aus dem Vogelsbergkreis. Er soll in der Silvesternacht kurz nach Mitternacht mehrfach auf seine 62-jährige Ehefrau, die sich auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Lich aufhielt, geschossen haben. Die Schüsse verfehlten die Frau. Einen Tag später fanden die ermittelnden Polizeibeamten Projektile und stellten diese sicher. Am 10. Januar wurde der Mann festgenommen. Die Anklage der Staatsanwaltschaft lautet auf versuchten heimtückischen Mord. Knapp zwei Monate vor den Schüssen hatte sich die Frau von dem 62-Jährigen getrennt.

Zudem muss sich der Mann wegen zwei Fällen von Körperverletzung verantworten. So soll er im August vergangenen Jahres seine Ehefrau mit einem Holzstück mit Haken (wird zum Einfangen von Schafen verwendet) auf den Kopf geschlagen haben. Einen Monat später soll es erneut zu einem Übergriff gekommen sein. Dabei soll der Mann seiner Frau mit der Hand ins Gesicht geschlagen haben. Für den Prozess sind vier Verhandlungstage angesetzt.