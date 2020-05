Lich: Aus der Eisdiele in den Supermarkt

Simone Morandin (l.) und Uwe Schmidt füllen die Kühltheke mit den Eisspezialitäten. Foto: Schmidt

Lich (red). Nach den neuen Wegen suchten Simone Morandin und Marco Corrocher, Betreiber von "Morandin Gelato e Caffè" in Lich, und entwickelten ein Konzept zum Vertrieb ihrer handgemachten Eissorten in einem ansprechenden Becher, um sich neue Vermarktungsmöglichkeiten zu erschließen.

Die beiden Eisspezialisten suchten nach einem Partner in Lich und Simone Morandin nahm Kontakt mit Uwe Schmidt vom Rewe-Markt Lich auf. Nachdem alle Eckdaten besprochen, die Herstellung und die Belieferung geklärt waren, kann man nun im Markt von Uwe Schmidt handgemachtes Eis in sechs leckeren Sorten, nämlich Erdbeer-Joghurt, Bitterschoki-Haselnuss, Butterkeks mit Schokolade, Alpen-Karamell, feine Sahne-Kirsch und Mango trifft Maracuja, kaufen. Morandin und Schmidt ließen es sich nicht nehmen, die ersten Becher selbst im Tiefkühlschrank zu platzieren. Zunächst wird der Rewe-Markt in Lich das Eis für Morandin Gelato e Caffè exklusiv verkaufen. Uwe Schmidt ist stolz darauf, ein Licher Unternehmen in schwierigen Zeiten unterstützen zu können, damit die Kunden der Familien Morandin und Corrocher, auch in der momentanen Situation, nicht auf ihr Lieblingseis verzichten müssen. "Wir freuen uns, dass es in relativ kurzer Zeit gelungen ist, unser Sortiment um eine weitere ,Licher Spezialität' zu erweitern. Wir sind auch gerne bereit, mit weiteren Licher Unternehmern zu sprechen, um ihnen, wenn möglich, eine Zusammenarbeit anzubieten", so Schmidt. Respekt und Anerkennung verdiene auch die Bereitschaft von Simone Morandin und Marco Corrocher, in dieser Situation in neue Konzepte und neue Technik zu investieren. Die Unternehmer sind überzeugt, dass sich der Verkauf im Supermarkt sehr positiv entwickeln werde und schon bald Ware nachbestellt werden müsse.