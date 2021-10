Lich bei fehlenden Betreuungsplätzen ganz vorne

In der "Boomtown" Lich bekommen viele Eltern keinen Kindergartenplatz. Symbolfoto: dpa

LICH - Von der "Boomtown" Lich war in den vergangenen Jahren oft die Rede. Neubaugebiete entstanden, es gab viel Zuzug, die Einwohnerzahl stieg. Und damit auch der Bedarf an Kinderbetreuung. 133 Mädchen und Jungen stehen aktuell auf der Warteliste für einen Betreuungsplatz. Damit nimmt Lich den Spitzenplatz im Landkreis ein - eine Einstufung, die nicht für Freude sorgt. Im Gespräch mit dieser Zeitung erläuterte Bürgermeister Dr. Julien Neubert (SPD), wie dieses Problem gelöst werden soll.

Als ehemaliger Demografiebeauftragter des Landkreises kennt sich Neubert mit Zahlen aus. Er hat hochgerechnet, dass es 2024 in Lich 886 Mädchen und Jungen im Kindergarten-Alter gibt. Bis 2030 werde diese Zahl auf 840 sinken. Aktuell gibt es aber nur 646 Plätze.

Wie konnte es dazu kommen, dass soviele Kinder auf der Warteliste stehen? "In der Vergangenheit hätten bei neuen Baugebieten gleich Kitas mit berücksichtigt werden müssen. Es sind zwar neue Kapazitäten geschaffen worden, aber nicht so, wie der Bedarf ist", erklärt Neubert. Außerdem sei fälschlicherweise angenommen worden, dass sich eher die Generation 50plus in den Neubaugebieten ansiedeln würde. Doch stattdessen seien es zu 90 Prozent Familien.

Auch die Faktorberechnung gemäß Hessischem Kinderförderungsgesetz wirkt sich aus. Je nach Alter oder Betreuungsbedarf müssen Plätze berechnet werden. Ein einjähriges Kind belegt demnach 2,5 Plätze, ein Zweijähriger 1,5. Laut Neubert gibt es in den Licher Einrichtungen viele Kinder mit Integrationsbedarf, die jeweils fünf Plätze belegen.

Kurzfristig soll eine Waldkita in Lich mit 20 Plätze eingerichtet werden. Der Bürgermeister rechnet für Januar oder Februar mit der Eröffnung. Für die Erweiterung des Kindergartens Eberstadt um zwei Gruppen laufe die Planung. Zwei Millionen Euro stünden im Haushalt bereit. Container sollen in Langsdorf, der Kernstadt und Eberstadt aufgestellt werden. Notgruppen sind in der Grillhütte Langsdorf und im Dorfgemeinschaftshaus Eberstadt vorgesehen.

Langfristig ist der Neubau eines Kindergartens mit 99 Plätzen in fünf Gruppen im Neubaugebiet "Guteleutsgärten" geplant. 3500 Quadratmeter Fläche seien dafür vorgesehen, erläuterte der Bürgermeister. Zwei Gruppen sollen neu in Muschenheim geschaffen werden. In Langsdorf ist ein Neubau für Schule und Kindergarten auf dem Gelände der Grundschule vorgesehen. So sollen zwei weitere Gruppen eingerichtet werden können. Alles in allem sollen in der Stadt Lich innerhalb von drei Jahren 239 Betreuungsplätze geschaffen werden.

Neubert betont, dass sich seit seinem Amtsantritt Anfang 2020 schon viel getan habe in Sachen Kinderbetreuung. "Aber ich ärgere mich auch ein stückweit über den Gesetzgeber. Wie die Kommunen das Personal bekommen oder die Plätze schaffen, das interessiert in Wiesbaden oder Berlin nicht."