Lich: Schülerfirma stellt "Virenfänger" her

. Seit 2017 gibt es an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Lich eine Schülerfirma. Der Name der Firma wechselt mit dem Projekt, das gerade in Arbeit ist. Als Erstes entwickelte die damals noch "Nitrotoxy" genannte Firma ein Verfahren, um umweltfreundlich aus Gülle und Bakterienkulturen Erdgas und Ethanol zu gewinnen und damit einen Stirling-Motor anzutreiben. Anschließend folgte zu Corona-Zeiten die lizenzierte Herstellung eines hauseigenen Desinfektionsmittels mit Markennamen "Uru Uru", das beim Landkreis Gießen und kirchlichen Dekanaten reißenden Absatz fand. Und nun ist mit der Firma "Der Virenfänger" das Luftreinigungsgerät "Virensauger" am Start. Mit einigen eingeheimsten Preisen, wie dem Mint-Sonderpreis des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln, schreibt die Licher Schülerfirma eine Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht. (rrs)