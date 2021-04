Licher Bündnis will Vertrauen in Gremien stärken

Michael Pieck

LICH - "Wir wollen die Licher Politik mutig erneuern, auf neue Herausforderungen klug reagieren und die Zukunft aktiv gestalten - nachhaltig und innovativ." So steht es in dem vierseitigen Eckpunktepapier des aus BfL, Grünen und FDP bestehenden Bündnisses, das sich aus den Ergebnissen der Kommunalwahl vom 14. März in Lich gebildet hat. Das Bündnis will das Vertrauen in die politischen Gremien stärken, durch Herstellung von Öffentlichkeit die Debatten beleben und die Demokratie fördern sowie offen kommunizieren und einander zuhören. In der gestrigen Pressekonferenz, die Corona-bedingt online stattfand, wurden Eckpunkte, Prioritäten und Personen der Öffentlichkeit vorgestellt.

Auch die ersten Personalien des neuen Licher Stadtparlamentes, die in der konstituierenden Sitzung am 28. April gewählt werden sollen, stehen bereits fest. Michael Pieck (Grüne) soll Stadtverordnetenvorsteher und Burkhard Neumann (BfL) Erster Stadtrat werden. Den Vorsitz ihrer Fraktionen werden Magnus Schneider (BfL), Michael Pieck (Grüne) und Dennis Pucher (FDP) haben. Nach dem Willen des Bündnisses soll der Magistrat von neun auf acht Sitze verkleinert werden, sodass BfL und Grüne mit je zwei Sitzen sowie FDP, SPD, CDU und Freie Wähler mit je einem Sitz vertreten sein werden. Den wichtigsten Ausschuss, den Haupt- und Finanzausschuss wird Stefan Hammer (BfL) führen. Weitere Ausschüsse, die teilweise neu oder umgebildet wurden, sind der Ausschuss für "Logistikzentrum Langsdorfer Höhe und Verkehr" mit Magnus Schneider (BfL) an der Spitze, der Ausschuss für "Bauen, Umwelt und Stadtentwicklung", der von Ulla Limberger (Grüne) geführt wird sowie der Ausschuss für "Wirtschaft, Soziales, Digitalisierung, Tourismus, Sport und Kultur", dem Dennis Pucher vorsteht. In den Ausschüssen hat das Bündnis fünf von acht Stimmen, im Stadtparlament 20 von 36 Stimmen.

Es sei nicht zwingend, dass das Bündnis immer zusammen abstimmen werde, aber es sei vereinbart, dass Abweichungen untereinander kommuniziert werden. Insgesamt gebe es jedoch zwischen den drei Parteien eine sehr hohe Übereinstimmung von 95 Prozent und keine grundsätzlichen Differenzen, erklärte Michael Pieck. Der 60-jährige Michael Pieck ist seit 1995 Mitglied des Licher Stadtparlamentes und seit 2006 Vorsitzender der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen. Er ist seit 1991 Technischer Leiter der Asklepios Klinik, und wenn er frei hat, engagiert er sich für die Licher Kulturgenossenschaft und spielt Trompete im Posaunenchor. Weitere Hobbies sind das Segeln, das Wandern und der Garten. Der gelernte Elektrotechniker, der auch Lehrer für Pflegeberufe ist, ist verheiratet und hat zwei Kinder und ein Enkelkind.

Der neue Erste Stadtrat Burkhard Neumann ist 73 Jahre alt, verheiratet und hat drei Kinder. Er war CFO bei einem internationalen Unternehmen für Immobilienentwicklung und Projektmanagement. Davor war er ebenfalls in Führungspositionen technisch orientierter Unternehmen tätig. Ehrenamtlich hat er sich im Sport, als Vorsitzender des TV 1860 Lich (17 Jahre lang) engagiert. Dafür wurde ihm die Ehrenurkunde des Landessportbundes verliehen.