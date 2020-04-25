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Samstag, 25.04.2020 - 07:20
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Licher Bürgermeister Dr. Julien Neubert zieht nach 100 Tagen im Amt erste Bilanz

Dass sein Job angesichts der Entwicklung auf der "Langsdorfer Höhe" nicht einfach wird, war abzusehen. Dass es jedoch mit der Corona-Krise gleich knüppeldick kommt, eher nicht.

Von Ines Jachmann
Seit 15. Januar ist Julien Neubert Bürgermeister in Lich. Foto: Stadt Lich

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