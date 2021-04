Licher Ehrenplakette für "Traumstern"-Betreiber

Edgar A. Langer (l.) und Hans Gsänger in ihrem Kino "Traumstern". Für jahrzehntelange Kulturarbeit erhalten sie die Ehrenplakette der Stadt Lich. Archivfoto: Schultz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LICH - Ein cineastisches Kleinod mitten in der Provinz scheint undenkbar, aber allen anfänglichen Unkenrufen zum Trotz schreibt das Licher Programmkino "Traumstern" abseits der kommerziellen Kinofilme seit 37 Jahren eine beispielhafte Erfolgsgeschichte. Ende Mai wird nun auch die Stadt Lich den beiden "Traumstern"-Betreibern - das Wort "Macher" hören sie nicht gern - Hans Gsänger und Edgar Adi Langer Tribut zollen: Sie erhalten die Ehrenplakette der Stadt, die höchste von der Stadt Lich zu vergebende Auszeichnung.

Das "Traumstern" steht nicht nur für hochkarätige Filmkunst, Besuche und Diskussionen mit Filmemachern und Schauspielern wie zum Beispiel Wim Wenders oder Peter Krieg, sondern hat sich im Laufe der Jahre mit angegliederter Kneipe inklusive Biergarten, dem mit Schulen zusammenarbeitenden Theater Traumstern, dem kooperierenden Verein "KünstLich", dem Kinderzirkus "Allez Hopp", sowie der Licher Kulturgenossenschaft und der Kulturwerkstatt zu einem der Soziokulturzentren entwickelt. Wegen seines anspruchsvollen Programms wurde das Kino mit Preisen geradezu überhäuft, 171 sind es inzwischen. Für die beiden Macher ist Kino nicht nur ein Ort der Träume. "Im Film begeben wir uns in andere Welten, in utopische Realitäten, aber Filme können auch mit der rauen Realität konfrontieren, unbequeme Wahrheiten widerspiegeln, vor denen wir nur allzu gerne fliehen", sinniert Gsänger und Langer ergänzt: "Wir wollten nie nur Glattes, Gefälliges oder gar große Blockbuster bieten, sondern Tabus brechen, Probleme darstellen und die Leute zum Nachdenken bringen".

Als absolute Neulinge stiegen beide 1983 ins Kino-Metier ein. Der 1957 geborene Gsänger studierte damals in Gießen Sozialwissenschaften und erlebte die Kinokrise in den 70ern sowie die neuen deutschen Filme der 80er hautnah mit. Langer, 1955 in Bebra geboren, lernte zunächst Maschinenschlosser. In seiner Freizeit engagierte er sich in den 70ern im Sport, war Jugendleiter beim hessischen Sportbund und absolvierte sogar eine Trainerausbildung im Schwimmen. Dann sattelte er um, studierte an der Frankfurter Fachhochschule Sozialarbeit und widmete sich der Arbeit mit Jugendlichen, organisierte Festivals, Theateraufführungen und Kinoabende mit einem 16-mm-Filmprojektor. Eine neue Generation wuchs heran, die vorher selbstorganisierten Jugendzentren wanderten größtenteils in städtische Hände. Für ihn ein Schlag ins Gesicht der Selbstverwaltung und das Zeichen für einen Neuanfang.

Kein Kredit von der Bank

1936 erbaute August Hisgen neben seiner Gaststätte, heute die Kinokneipe "Statt Gießen", das Licher Lichtspielhaus, heute Kino "Traumstern", mit Durchgang zwischen den Gebäuden. "Zwischenzeitlich wurde kaum etwas verändert", erzählt Langer schmunzelnd. Das Kino überlebte den Krieg, die Heimatfilme der 50er, die große Kinoflaute der 70er sowie Oswald Kolle und den Aufschwung des deutschen Films mit Fassbinder oder "Die Blechtrommel". Aber mit dem Aufkommen des Fernsehens begann der Niedergang und Hisgens Enkelin Anneliese Soffel beschloss, ein Möbellager aus dem Kino machen.

Das wollten Edgar Langer, Michael Müller und Horst Conradt unbedingt verhindern und übernahmen kurzerhand das Kino, ohne sich dem damaligen großen Kinosterben bewusst zu sein. Da keine Bank einen Kredit gewährte, renovierten die drei zusammen mit Hans Gsänger, die vier hatten sich auf Festivals und als eifrige Kinogänger kennengelernt, mit 80 000 DM aus eigenen sowie privat geliehenen Mitteln das Kino, bauten zusätzlich eine Bühne für Aufführungen von Theaterstücken, Auftritten von Bands oder Diskussionen über gezeigte Filme ein und eröffneten am 3. September 1983 mit neuem Konzept als Programmkino.

Fritz Langs Stummfilm "Die Frau im Mond" inspirierte sie zu dem Namen "Traumstern", der zum Kino-Markenzeichen avancierte. Während 1988 Müller und Conradt das Kollektiv verließen, stieg Gsänger ein, das Erfolgsduo Langer/Gsänger war geboren.

Das Kino trug nun den Slogan "Filme Theater Musik" und blieb unabhängig von Verleihern - damals gerade auf dem Land ein Novum. "Endlich gab es auch auf dem Land ein tolles Kulturangebot mit Themenwochen, Filmpremieren, Dokumentationen, Kurzfilmen oder Auftritten Kunstschaffender", zeigt sich Langer stolz und merkt an: "Statt in Gießener Kinos zu gehen, kommen die Leute nach Lich". Immer wieder stand die Existenz des "Traumstern" trotzdem finanziell auf der Kippe, aber durch die 2014 neu gegründete Kulturgenossenschaft schippert das Kino nun in ruhigeren Gewässern.

Jeden Tag laufen mindestens drei verschiedene Filme, die alle ein bis drei Tage wechseln. Das Programm wird immer für einen ganzen Monat fest geplant und zeigt sogar Filme vor dem Bundesstart oder die neuesten Filme von aktuellen Festivals. Langer und Gsänger informieren sich auf Filmmessen, Festivals sowie Pressevorstellungen, sehen sich die ins Auge gefassten Filme vor Aufnahme ins Programm alle an.

Interessanter als Popcorn

Es gibt Themenwochen über Homosexualität, Klimawandel oder Diskriminierung. Für die Qualität der Filmauswahl sprechen die dreimalige Verleihung des Bundeskinopreises für das beste Gesamtprogramm 2009, 2006 und 1998 und die rund 170 anderen Preise. "Ohne diese Preise und ihre Fördergelder könnte das 'Traumstern' nicht überleben", gibt Gsänger zu. "Ohne Förderungen wären viele Filme nie bekannt geworden, viele Filmemacher hätten aufgeben müssen." Das Ausleihen der Filme schlägt mit 150 bis 200 Euro zu Buche und mit acht Euro Eintritt wird die Gewinnzone oft nicht erreicht. "Das Überleben der kleinen Programmkinos gleicht einem Drahtseilakt, den das 'Traumstern' bisher mit Erfolg gemeistert hat", wirft Langer ein. Hoffen wir, dass das "Traumstern" auch in Zukunft den großen Kinopalästen mit allem technischen Schnickschnack wie 3D, Atmos und D-Box-Sitzen erfolgreich die Stirn bieten kann und das ländliche Soziokulturzentrum ein Erfolgsmodell bleibt. Übrigens kontert Langer die Kritik "Im 'Traumstern' gibt es kein Popcorn" mit dem Satz "Unsere Filme sind so interessant, da braucht man kein Popcorn".