Licher Firma will Corona-Schnelltest Hilfsdiensten und Entwicklungsländern zur Verfügung stellen

Ingo Meier, Nicolas Sachsenberg und Dr. Rolf Marell (v.l.) erklärten Helge Braun (2.v.r.), wie der von BAG entwickelte Test funktioniert.

Lich (paz). Eine hohe Qualität, ein leichtes Handling sowie eine gute Verfügbarkeit zeichnen laut Professor Helge Braun (CDU) einen guten Corona-Test aus. Am Freitag besuchte der Chef des Bundeskanzleramtes das Licher Unternehmen BAG Diagnostics, um sich über den dort entwickelten Corona-Schnelltest zu informieren.

Mit "ViroQ SARS-CoV-2" hat das 1947 gegründete Unternehmen, das in dritter Generation von Dr. Nicolas Sachsenberg geleitet wird, in knapp acht Wochen einen CE IVD-zertifizierten Test entwickelt. Neben dem eigentlichen Virusnachweis wird geprüft, ob genügend Zellmaterial für valide Testergebnisse in den Proben aus Rachen- und Nasenabstrichen enthalten ist. "Bei herkömmlichen Tests kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein Negativ-Ergebnis nur aufgrund einer zu geringen Probenmenge vorliegt. Fatal, wenn der Patient dann tatsächlich Virusträger wäre", erklärte Sachsenberg.

"Die Vermarktung wird ein Kraftakt werden", unterstrich der Firmenchef. Neben dem deutschen Labormarkt möchte man auch in Kontakt mit großen internationalen Firmen treten. "Unsere Intention ist es, den internationalen Hilfsdiensten und Entwicklungsländern einen komfortablen und sicheren PCR-Schnelltest so preiswert wie möglich zur Verfügung zu stellen", ergänzte Dr. Ingo Meier, Division Manager BAG Diagnostics.

"Diesen Tests kommt weltweit eine enorme Bedeutung zu", erklärte Braun. Nach der ersten Pandemie-Welle sei ein Aufatmen durch die Bevölkerung gegangen. Nun sei es schwer, die Vorsicht aufrecht zu erhalten. Ziel sei es weiterhin, lokale Ausbrüche schnellstmöglich zu identifizieren, um die Infektionszahlen unter Kontrolle zu halten. Derzeit würden 2000 weitere Kontaktnachverfolger bei der Bundeswehr ausgebildet. Da "allzu viel Blinddiagnostik, die erhebliche Testkapazitäten voraussetze, nichts bringe" sei man derzeit dabei zu überlegen, ob eine Reihentestung Sinn mache. "Dieses Jahr leben wir noch in der Pandemie", befürchtete Braun. Im nächsten Jahr hoffe er auf den Einsatz eines wirksamen Impfstoffes. Angesichts der Dramatik der Folgen einer Pandemie gelte es das Nebenwirkungsprofil abzuschätzen.

Derzeit arbeite man im Corona-Kabinett auch an Reiseempfehlungen. Das Problem sei, dass niedrige Infektionszahlen in anderen Ländern nicht immer aussagekräftig seien. Es gebe so viele unterschiedliche Varianten beim Vorgehen von Tests. "Eine Einschätzung kann hier schnell zum Politikum werden", betonte er angesichts der Bedeutung des Tourismus für das Bruttoinlandprodukt mancher Länder.

Mittlerweile werden Test-Kits auch an Privatpersonen verkauft. Das betrachtet Sachsenberg mit Sorge. Zwar werde das Abnahmeröhrchen in ein Labor geschickt, aber zunächst müsse der Abstrich selbst richtig genommen werden. Der Firmenleiter bedankte sich abschließend bei Braun, dass die Bundesregierung das Land bisher "gut durch die Krise" geführt habe.