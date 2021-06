Licher Heilig-Stein-Ketchup ist der Renner

Nina und Boris Sauerborn kümmern sich um das Verpacken ihres Verkaufsschlagers. Fotos: Zielinski

LICH - "Es gibt nichts Besseres als Selbstgemachtes" war schon immer das Motto von Nina und Boris Sauerborn. Und so war es naheliegend, auch den Ketchup zur hausgemachten Lammbratwurst selbst herzustellen. Dass dieser sich zum Verkaufsschlager entwickeln und mittlerweile in Supermärkten von München bis Sylt verkauft würde, überraschte beide sehr.

Alles begann damit, dass die Eltern von Boris Sauerborn 2010 das Restaurant "Zum Heiligen Stein" im Licher Stadtteil Muschenheim übernahmen, das mittlerweile an Antonio Branca verpachtet ist. "Meine Idee war schon immer, eine eigene Marke aufzubauen und Produkte über das Restaurant hinaus zu verkaufen", erzählt Boris Sauerborn im Gespräch mit dieser Zeitung.

Auch für das Restaurant habe man so wenig wie möglich zugekauft. "Wir hatten sogar eigene Bienenvölker, Lämmer und ein Hühnermobil." Doch der Verkauf von Lammfleisch habe sich schwierig gestaltet. So setzen der Jurist und die Lehrerin auf den Verkauf von eigenem Honig und Pesto. 2014 kam dann der Ketchup hinzu, der zunächst nur im Restaurant verkauft wurde. "Bereits in den ersten anderthalb Jahren gingen 2000 Gläser über die Theke", erinnert sich Sauerborn. 2020 waren es bereits 7000.

"Unser Ketchup ist voll auf Geschmack entwickelt", erklärt Sauerborn. "Das Tomatenmark kommt direkt aus Norditalien und wir verwenden einen hohen Anteil Rohrzucker." Hinzu kämen Zutaten wie Tafelessig aus Branntwein, Rotweinessig mit Himbeersaft und viele Gewürze. Aktuell ist der Ketchup in den Geschmacksrichtungen mild, würzig, scharf und trüffelig erhältlich. Letzterem wird eine Trüffelcreme zugesetzt, die auch schwarze Trüffel enthält.

Zur Produktion kaufte die fünfköpfige Familie vor sieben Jahren eine alte Bäckerei und trat 2017 zunächst an die regionalen Märkte heran. "Die Rewe-Märkte in Lich und Butzbach waren sofort von unserem Produkt begeistert und nahmen es in ihr Programm auf", erklärt er. Ein Vorteil sei sicher der gute Ruf des Restaurants gewesen, nach dem alle Produkte benannt sind. Hauptabsatzmarkt sind Märkte, aber auch Feinkostgeschäfte und Hofläden im näheren Umkreis.

2019 wurde der Obst- und Gemüsegarten aktiviert, sodass auch Fruchtaufstriche in das Programm aufgenommen werden konnten. "Alle verwendeten Früchte - Himbeeren, Johannisbeeren und Jostabeeren - sind unbehandelt", unterstreicht der Firmenchef. 2020 habe man 2500 Gläser verkauft. Neben Ketchup und Fruchtaufstrich sind noch zwei weitere Produkte im Sortiment der "Zum Heiligen Stein GmbH": Honig und Wein, der von einem befreundeten Winzer bezogen wird.

Nicht nur die Rezeptideen stammen von der Familie, auch die Etiketten werden im Hause Sauerborn entwickelt. "Design und Logo hat meine Schwester Elisabeth kreiert", freut sich Boris Sauerborn. Beim Abfüllen, Etikettieren und Verpacken würden die drei Töchter kräftig mit anpacken. Derzeit sei man bei der Entwicklung einer Barbecuesoße, die an sich jetzt auf den Markt kommen sollte. "Wir warten allerdings noch auf die Etiketten."

Dass die Nachfrage nach selbst gemachten Produkten steigt, machen die Umsätze deutlich. "In den ersten drei Wochen des ersten Lockdowns hatten wir keine Aufträge, doch dann wurde das Wetter gut, die Leute haben gegrillt und vermehrt zuhause gekocht", erinnert sich Sauerborn. 2020 habe man eine Umsatzsteigerung von über 90 Prozent gehabt. "Das war mehr als geplant." Das Online-Geschäft habe sogar um 200 Prozent zugelegt. "Und das obwohl uns nur Leute finden, die konkret nach uns suchen."

Küche viel zu eng

Aktuell ist die Familie auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten. "Unsere Küche umfasst nur 20 Quadratmeter, und wir benötigen dringend größere Maschinen", erklärt der Unternehmer. Geplant ist, den ehemaligen Schafsstall in eine Produktionshalle umzubauen. Hier läuft gerade das Genehmigungsverfahren. Allerdings könne sich das noch über ein Jahr hinziehen.