Licher Schülerfirma "SPI3D" der Dietrich-Bonhoeffer-Schule produziert spezielle Türhaken

1000 dieser speziellen Türharken konnte die Schülerfirma "SPI3D" der Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Lich bereits produzieren. Am ersten Schultag sollen alle Schüler einen bekommen, um sich gegen eine mögliche Corona-Ansteckung zu schützen. Fotos: Dietrich-Bonhoeffer-Schule Lich

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Lich (red). Auch, wenn noch nicht völlig sicher ist, wann die Schulen wieder geöffnet werden können, klar ist: Damit würde auch für einige Schüler der Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Lich ein Stück Normalität zurückkehren, wenngleich der Schulalltag ein ganz anderer sein wird. Das Zusammenkommen wird geprägt sein von Verhaltensregeln, die besonders hinsichtlich mangelnder Güter, wie etwa Desinfektionsmittel, eine Herausforderung werden.

Kontaktlos

Um den Alltag aber ein wenig zu erleichtern, hat die Schülerfirma "SPI3D" (Schüler*innen produzieren in 3D) spezielle Türhaken produziert, um den direkten Kontakt mit Oberflächen zu verhindern. Alle Schüler der Dietrich-Bonhoeffer-Schule und der Kooperationsschule "Schule am Waldblick" in Mahlow (Brandenburg) werden an ihren jeweils ersten Schultagen einen solchen Türhaken bekommen, um verantwortungsvoll handeln zu können, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. Damit können die Klinken der Schultüren aber auch die Fahrstuhlknöpfe ohne direkten Kontakt betätigt werden, was zur Prävention von Übertragungen von Viren genutzt werden kann.

Um den Bedarf der beiden Schulen zu decken, wurden fast 1000 Türhaken gedruckt. Dafür liefen die 3D-Drucker der Schülerfirma sowie die Drucker von Lehrkräften und einigen privaten Unterstützern erneut häufig auch die Nächte durch.

Fotos 1000 dieser speziellen Türharken konnte die Schülerfirma "SPI3D" der Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Lich bereits produzieren. Am ersten Schultag sollen alle Schüler einen bekommen, um sich gegen eine mögliche Corona-Ansteckung zu schützen. Fotos: Dietrich-Bonhoeffer-Schule Lich Türen können mit den Haken ohne direktes Anfassen geöffnet werden. 2

Finanziert werden konnte dieses Projekt durch die Spendenbereitschaft von Unternehmern und Bürgern. Insgesamt wurden bereits mehr als 2000 Haken kostenlos an alle Interessierten versendet und verteilt. Auch in Remo's Restaurant unterstützen viele hungrige Bürger die Aktion, als sie ihr Essen abholten.

Der Türhaken ist auch weiterhin erhältlich. Noch immer gibt es ihn zu jeder Bestellung in Remo's Restaurant in Lich (www.remosrestaurant.de) oder durch eine Emailanfrage an Alexandra Galyschew (alexandra.galyschew@dbs-lich.de) oder an Roland Mevißen (roland.mevissen@dbs-lich.de).

Unterstützen können Interessierte das Projekt durch Spenden (Land Hessen SG: DBS Lich, DE80 5139 0000 0063 1811 37, Volksbank Mittelhessen) oder durch den Kauf von Anteilsscheinen an der Schülerfirma unter der Homepage https://t1p.de/SPI3D.

Die Schüler der Schülerfirma sowie die projektbeteiligten Lehrkräfte Roland Mevißen, Alexandra Galyschew, Sebastian Block, Margarita Melinkow und Aniko Fabricius sind weiterhin mit der Entwicklung neuer Produkte beschäftigt. Die kommenden Wochen des Homeschoolings werden wieder durch einen engen, wenngleich räumlich getrennten, Kontakt geprägt sein, für den die gute Vernetzung der DBS unter anderem über das Portal IServ Grundvoraussetzung ist.

Trotz der schwierigen Situation sind sich die Verantwortlichen sicher: Die gemeinsame Arbeit mit den Schülern wird noch den ein oder anderen nützlichen Alltagsbegleiter hervorbringen.