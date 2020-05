Licher Traumstern leuchtet wieder

Ein viel diskutiertes, hochgelobtes Drama, das bei den Deutschen Filmpreisen vor wenigen Wochen abräumte und nun wieder auf dem Spielplan in Lich steht: "Systemsprenger". Foto: Beta Cinema GmbH, Port au Prince Pictures

lich. Ein weiterer kleiner Schritt hin zurück zur ersehnten Normalität: Das Kino Traumstern nahm am Wochenende den Betrieb wieder auf und zeigt ab sofort zwei Titel pro Tag. Und die lange Zeit darbenden Filmfans nehmen das Angebot dankend an. Nach den ersten Vorstellungen kann Geschäftsführer Hans Gsänger zumindest ein wenig aufatmen: "Es funktioniert. Die Leute kommen wieder".

Die hessische Landesregierung gestattete am 14. Mai kulturellen Einrichtungen wie Kinos und Museen überraschend die Wiederaufnahme des Betriebs. Und die Licher Veranstalter entschlossen sich daraufhin als eines der ersten Lichtspielhäuser im Land, diese Möglichkeit schon wenige Tage darauf zu nutzen. Allerdings mussten zuvor zahlreiche detaillierte Sicherheitsvorgaben erfüllt werden. So wurden ganze Stuhlreihen ausgebaut, Markierungen auf dem Boden angebracht, eine Plexiglasscheibe an der Kasse befestigt und ein zweiter Ausgang eingerichtet. "Alles, was man da so tun muss", zählt Gsänger auf, um Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.

Der Wiedereinstieg habe nach der vor rund zwei Monaten durch die Corona-Gefahren erzwungenen Schließung reibungslos funktioniert, bilanziert Gsänger, der das vielfach preisgekrönte Haus seit vielen Jahren zusammen mit Edgar A. Langer betreibt. "Wir haben die Leute alle gut untergebracht. Nie wurde es zu eng. Wir haben hier allerdings auch ein sehr diszipliniertes Publikum", lobt der Kinobetreiber. Anbieten kann das Traumstern im Saal derzeit um die 50 Sitzplätze pro Vorstellung. Das hängt immer davon ab, wie viele Menschen aus einem gemeinsamen Haushalt in die jeweiligen Vorstellungen kommen, denn die dürfen auch nebeneinander Platz nehmen. Damit sich zudem zwischen den beiden Filmen niemand im Foyer zu nahe kommt, wurden sie zeitlich etwas auseinandergezogen und ein zweiter Ausgang eingerichtet. So werde es einfacher, das Publikum weiträumig voneinander getrennt zu halten. "Über die ökonomischen Gesichtspunkte braucht man dabei aber nicht zu diskutieren", befindet Gsänger angesichts des hohen Aufwands, den das Haus für relativ wenige Besucher aufbringen muss.

Der Enthusiasmus ist dem Kinomacher trotz all dieser Widrigkeiten nicht verloren gegangen. Nachdem heute noch einmal die am vergangenen Wochenende ins Programm genommenen Filme "Die perfekte Kandidatin" und "Litte Woman" laufen, bringt das Traumstern morgen um 20 Uhr ein ganz besonderes Werk auf die Leinwand. Die südkoreanische Gesellschaftssatire "Parasite", die 2019 als erste fremdsprachige Produktion den Oscar als "Bester Film des Jahres" erhalten hat, wird in Original mit Untertiteln und in Schwarz-Weiß präsentiert. Ein bevorzugtes Stilmittel von Regisseur Bong Joon-ho, das "dem Werk einen ganz besonderen Reiz verleiht", schwärmt Gsänger.

In den nächsten Wochen stehen dann zahlreiche Streifen auf dem Spielplan der Licher, die mit dem Ende April verliehenen Deutschen Filmpreis geehrt wurden. Außerdem wird am kommenden Sonntag die unterbrochene Traumstern-Matinee wieder aufgenommen, die aufgrund ihres singulären zeitlichen Platzes am Morgen ebenfalls gut zu organisieren sei. Und auch darüber hinaus verspricht Gsänger ein attraktives Programm. Etwa den eigentlich bereits für das Frühjahr eingeplanten Liebesfilm "Undine" von Christian Petzold sowie das mit Spannung erwartete Remake von Rainer-Werner Fassbinders "Berlin Alexanderplatz" sollen dann mit Verspätung starten. "Einerseits ist es für uns also leicht, den Spielplan zu füllen", erläutert Gsänger. Andererseits sei auch "nichts Aktuelles da", was um die Leinwandplätze konkurrieren könne.

Das liege auch daran, dass die hessischen Kinos derzeit noch die ersten in Deutschland sind, die den Betrieb wieder aufnehmen dürfen. Und "für ein paar von uns" würden die Verleiher nicht ihre aktuellen Produktionen auf den Markt bringen. Zudem sprächen die Vertreter der Kinobranche derzeit nicht mit einer Stimme, allein, weil es zu viele regionale Unterschiede gäbe. "Das Thema wird sich noch über Monate hinziehen", prognostiziert Gsänger. Das Wichtigste ist für den Kinobetreiber aber etwas ganz anderes: "Endlich hat man wieder Kontakt zu den Leuten, um sich über Kultur auszutauschen."