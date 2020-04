Licher Unternehmen BAG Diagnostics entwickelt neuen Test zum Nachweis von SARS-CoV-2

Die Licher Firma hat einen neuen Schnelltest zum Nachweis von SARS-CoV-2 entwickelt. Foto: BAG Diagnostics

Lich. Wie viele Menschen haben sich bereits mit dem Corona-Virus infiziert? Diese Frage können nur flächendeckende Tests beantworten. Bisher hapert es jedoch daran. Das Licher Unternehmen BAG Diagnostics hat jetzt einen Schnelltest zum Nachweis von Sars-CoV-2 entwickelt. Das Besondere: Er liefert nicht nur den Nachweis der Coronaviren, sondern zeigt auch an, ob überhaupt genügend Zellmaterial in der Probe enthalten ist. Und das braucht es für ein sicheres Testergebnis, welches nach Angaben des Unternehmens nach 90 Minuten vorliegt.

Wie so ein Test funktioniert, erklärt Rolf Marell. Er leitet in der Licher Firma das Labor für Forschung und Entwicklung. Zunächst brauche es eine Probe, den sogenannten Abstrich. Meist werde dieser mithilfe eines Wattestäbchens aus dem Nasen- und Rachenraum entnommen. Daran haften Zellen und Virusmaterial. Entweder man lässt die Tupfer eintrocknen oder aber konserviert sie in einem eigens dafür vorgesehenen Transportbehälter. Speziallabors isolieren dann aus diesen Proben die Erbsubstanz, den RNA-Virus, und werten diese mittels einer Polymerase-Kettenreaktion aus.

Problematisch sei, dass viele Infizierte erst nach vier bis sechs Tagen Symptome zeigen. Das hänge damit zusammen, dass das Virus eine gewisse Zeit braucht, um sich zu vervielfältigen. Dennoch bestehe schon in dieser Zeit die Gefahr einer Übertragung auf andere Personen.

Um Sars-CoV-2-Zellen sicher zu identifizieren, brauche es genügend Virenpartikel. Zu geringe Probenmengen könnten bei vielen herkömmlichen Tests ein falsches Ergebnis erzeugen. So kann es durchaus passieren, dass das Ergebnis bei einem Patienten, der mit dem Virus infiziert ist, negativ ausfällt. Der neue Schnelltest von BAG Diagnostics soll genau das verhindern. Für die Eigenanwendung wie beispielsweise durch Teststreifen zur Blutzuckeruntersuchung ist das Ganze jedoch nicht geeignet. "Es ist kein Test, der direkt am Patienten durch den Patienten angewendet werden kann, sondern ein spezialisierter, der nur in bestimmten Laboren von entsprechendem Fachpersonal verwendet wird", betont der Experte.

Das hängt unter anderem auch damit zusammen, dass es in Deutschland klare Regularien gibt, die festlegen, wann so ein Test zugelassen wird. Bevor der Gesetzgeber eine sogenannte CE-Zertifizierung erteilt, müssen die Unternehmen entsprechende Leistungsdaten vorlegen. Wie sicher ist der Test, wo ist die Leistungsgrenze, wann kann ich das Virus nicht mehr sehen, welche Anzahl von Partikeln braucht es - Daten, die ein Hersteller zuvor seriös sammeln muss. Noch liegt die Zertifizierung für den Schnelltest aus Lich nicht vor. Dennoch kann das Unternehmen seine "ViroQ Sars-CoV-2 Test-Kits" bereits verkaufen. Möglich machen dies Schnellzulassungsverfahren. "Das Virus ist noch nicht so lange bekannt, verbreitet sich aber sehr rasch. Im Moment haben wir aber die Situation, dass alles ganz schnell gehen muss."

Um in einem Abstrich sicher Corona-Viren festzustellen, braucht es mindestens 25 Genome (Virenpartikel), erklärt der Laborleiter. Dabei gebe es zeitkritische Fenster: Das eine sei die Früherkennung, das andere, wenn die Erkrankung bereits nach etwa zehn Tagen in die tieferen Bereiche der Atemwege vorgedrungen sei. Auch da gebe es das Phänomen, dass der Rachenbereich negativ getestet wird, obwohl der Patient noch infektiös ist.

Die Kosten für den Schnelltest hielten sich in Grenzen. Möglich macht das unter anderem auch der Transportweg. Denn die Testkits können auch ungekühlt versendet werden. Eine Regeltemperatur von -20 Grad Celsius ist nur während der Lagerung notwendig.

"Unsere Intention ist es, den internationalen Hilfsdiensten und vor allem für die südlichen Länder einen komfortablen und sicheren Schnelltest so günstig als nur möglich zur Verfügung stellen zu können", betont Dr. Ingo Meier, Division Manager BAG Diagnostics. Eine ununterbrochene Kühlkette gerade in Krisengebieten sei eine echte Herausforderung. "Wir wollten nicht, dass das die Wirksamkeit unserer Produkte beeinflusst."

Der Schnelltest schließe eine Lücke, die derzeit noch zwischen genauen und ungenauen Ergebnissen klaffe, sagt Rolf Marell.