Licher " Waldfüchse" bewerben sich für Deutschen Kita-Preis

Die "Waldfüchse" wärmen sich im Wald am Feuer. Archivfoto: Graf

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Lich (red/ija). Am 11. Mai ist Tag der Kinderbetreuung. Überall in Deutschland wird Erzieherinnen und Erziehern zu diesem Anlass für ihre Arbeit gedankt. Besonders in Zeiten von Corona wird deutlich, wie wichtig und wertvoll ihre Leistung für die Gesellschaft ist. Um seine Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen, kann nun ganz Mittelhessen den Waldkindergarten Lich "Waldfüchse" dabei unterstützen, den Eltern-Sonderpreis nach Lich zu holen.

Unter den Finalisten

Mit seinem besonderen Engagement in der frühkindlichen Bildung haben es die "Waldfüchse" nämlich aus über 1500 Bewerbungen unter die zehn Finalisten des Deutschen Kita-Preises 2020 geschafft. Nun hofft die Einrichtung aus Lich auf Unterstützung aus der Öffentlichkeit: Im Rahmen eines Online-Votings auf Eltern.de (www.eltern.de/kita-voting) kann bis zum 1. Juni ganz Mittelhessen für den Licher Waldkindergarten stimmen.

In kurzen Filmen und Porträttexten erfahren Interessierte hier, was die Arbeit aller zehn Finalisten besonders macht. Die Kita mit den meisten Stimmen wird mit dem Eltern-Sonderpreis ausgezeichnet. Die von der Öffentlichkeit gewählte Kita erhält neben einer Trophäe im Laufe eines Jahres vier Überraschungspakete mit Kinderbüchern, zusammengestellt von der Redaktion des Magazins "Eltern".

Unabhängig vom Sonderpreis hoffen die "Waldfüchse" natürlich auch auf eine Auszeichnung in der Kategorie "Kita des Jahres". Die erstplatzierte Einrichtung kann sich über 25 000 Euro freuen, vier Zweitplatzierte erhalten jeweils 10 000 Euro.

"Wir würden uns riesig freuen, wenn wir unter den Gewinnern sind", sagt Kita-Leiterin Andrea Dobrick. Der Preis wäre eine Riesenanerkennung für alle Natur- und Waldkindergärten. Das Konzept zu mehr Nachhaltigkeit und Natur würde gut angenommen. Statt in Einrichtungen würden sich die Kinder bis zu sechs Stunden bei Wind und Wetter draußen aufhalten. "Sie spielen mit Erde und Ästen, lernen Blumen und Tiere kennen, können ihre Kreativität voll entfalten." Natürlich könnte die Kita aber auch das Geld ganz gut gebrauchen. "Wir wollen noch eine Blockhütte im Wald bauen, in der die Kinder zu Mittag essen können. Auch der Bauwagen könnte einen kleinen Vorbau bekommen." Wer hier zu den Preisträgern gehört, entscheidet eine unabhängige Fachjury. Insgesamt ist die Auszeichnung mit 130 000 Euro dotiert. Sie wurde 2017 vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung initiiert.

Eigentlich sollte die Verleihung des deutschen Kita-Preises 2020 am 7. Mai in Berlin stattfinden. Wegen der Corona-Pandemie wurde sie jedoch verschoben. Ein neuer Termin steht derzeit noch nicht fest.