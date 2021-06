Licher Waldschwimmbad erstrahlt in neuem Glanz

Der neue Gastrobereich des Licher Waldschwimmbades hat ebenfalls die Saison eröffnet. Foto: Schäfer

LICH - Schimmerndes kühles Wasser im Sonnenschein, dösen auf der grünen Wiese, Pommes frites oder eine bunte Eistüte - der Gedanke ans Freibad weckt Sehnsüchte und erscheint in Pandemie-Zeiten doch weit weg. Aber nun schickt uns der Wettergott endlich den Sommer und die Inzidenz liegt unter 50. Grund genug, um die Saison im Licher Waldschwimmbad zu eröffnen.

Bereits am Sonntag gab es einen Probelauf für den neuen Gastrobetrieb und am Abend trafen sich die Mitglieder und Helfer des Licher Vereins Sport Erholung & Kultur, kurz SEK, zu einer kleinen Eröffnungsfeier bei einem kühlen Licher als Lohn für ihre tatkräftige Hilfe bei den endlich abgeschlossenen umfangreichen Bauarbeiten.

Wer heute ins Freibad will, dem wird empfohlen, Schnelltest oder Impfnachweis mitzubringen, Pflicht ist das aber zunächst nicht. Telefonische Reservierungen wird es nicht geben. Auf der Internetseite des SEK unter https://www.sek-lich.de kann jederzeit die Auslastung des Bades live verfolgt oder über die Live-Cam nachgesehen werden, wie viele Leute vor Ort sind. Anhand der Auslastung kann dann jeder entscheiden, ob er das Bad besuchen will oder doch lieber nicht. Die Eintrittspreise sind mit 4/2,50 Euro für Erwachsene/Kinder und 55/100 Euro für Einzelpersonen/Familien für die Jahreskarte weiterhin moderat.

Wasser aufgefüllt

Das Licher Waldschwimmbad erstrahlt zum diesjährigen Saisonbeginn in neuem Glanz. Während der kalten Jahreszeit und der sich anschließenden Corona-bedingten Ruhephase war der SEK nicht untätig. Zusammen mit vielen Helfern wurden die Ärmel hochgekrempelt, rund 100 000 Euro in die Hand genommen und das Waldschwimmbad auf Vordermann gebracht. Los ging es Mitte November 2020 mit dem Einbau einer 10 KW Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Kassen- und Gerätehäuschens am Eingang. Da im Schwimmbad mit den Pumpen für Rutschen und Kinderbecken sowie Kühlung und Speisenzubereitung im Gastrobereich der Hauptstromverbrauch bei gutem sonnigen Wetter anfällt, hofft der SEK, den größten Teil der Stromversorgung mit dieser Anlage abzudecken. Weiter ging es ab Dezember 2020 mit einer Grundsanierung der See-Terrasse. Alle Pflastersteine wurden entfernt und die Terrassenoberfläche sowie der Biergarten komplett neu gemacht. Hier war wegen der erforderlichen Handarbeit vor allem Arbeitskraft und Durchhaltewille bei den vielen Helfern gefragt. Und im Februar rollten dann die Bagger an, um den Schwimmbereich zu vertiefen. Eine gute Gelegenheit, auch die Treppen ins Wasser neu zu betonieren. Noch bis April liefen die Arbeiten am neuen Biergarten, der jetzt sogar als kleine Bühne oder Eventfläche genutzt werden kann, und auch der neu gestaltete Gastrobereich erhielt den letzten Schliff.

Das Wasser im See ist wieder aufgefüllt, die Wasserqualität geprüft und im grünen Bereich. Damit ist alles geschafft und bereit für die kommende Badesaison. Allerdings wird es keine Sandfläche mehr für hautnahes Strandfeeling auf der Terrasse geben, da der Sand für starke Verschmutzung im Kinderbecken sowie in Duschen und Toiletten gesorgt hat. Nur die Sonnenschirme dürfen bleiben. Auch das Dreimetersprungbrett existiert leider nicht mehr, was vor allem Kinder und Jugendliche traurig stimmen wird.

Am Ende der Baumaßnahmen zeichnet auch ein neuer Pächter für die Bewirtung der Besucher verantwortlich. Mit dem Team vom Gießener Eiscafé "Kussmund" im City Center halten frische Ideen Einzug. Es werden Antipasti inklusive einem guten Tropfen passenden Weins aber auch originell-kreative Burger um die Gunst der Besucher buhlen. Auf Wunsch und Vorbestellung werden sogar individuelle Gerichte und Speisen serviert. Natürlich gibt es auch wie gewohnt Bratwurst, Pommes und Eis am Stiel. Da die Eisdiele "Kussmund" für ihre exotischen, ungewöhnlichen und teils veganen Eiskreationen bekannt ist, plant das Team in naher Zukunft sein hausgemachtes Eis auch im Waldschwimmbad anzubieten. Zurzeit scheitert das Vorhaben noch an den engen räumlichen Verhältnissen, die Eis-Theke passt schlicht nicht in den kleinen Kiosk. Gefragt sind hier einfallsreiche Lösungsstrategien.