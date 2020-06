Licher Waldschwimmbad nach Corona-Pause wieder geöffnet

Joachim Siebert wagt trotz des trüben Nieselwetters den Sprung ins mit 20 Grad nicht ganz so kühle Nass. Foto: Jachmann

Lich. Der Himmel ist grau verhangen. Es nieselt. Doch die beiden Frauen stört das nicht. Mutig stürzen sie sich in das kühle Nass, um dann mit gebührenden Abstand zueinander ihre Bahnen durch den See zu ziehen. Zwei Kinder im Regencape verfolgen am Ufer das Geschehen. Die Damen sind die ersten Badegäste im Licher Waldschwimmbad in dieser Saison.

Seit Montag dürfen in Hessen die Freibäder wieder öffnen. Die Freude hält sich bei Joachim Siebert (Vorstand SEK Licher Waldschwimmbad) jedoch in Grenzen. Und das nicht nur wegen des Wetters. Denn die wegen der Corona-Pandemie von der Landesregierung beschlossenen Hygieneauflagen erlauben nur einen begrenzten Badebetrieb. So dürfen aktuell nicht mehr als 660 Gäste in das Schwimmbad. Zum Vergleich: An heißen Sommertagen besuchen in normalen Zeiten etwa 1500 Menschen das Licher Waldschwimmbad. Auf der Liegewiese sind maximal zehn Personen zusammen erlaubt. Der Abstand von eineinhalb Meter ist überall einzuhalten. Maskenpflicht besteht keine. Die Duschen sind offen, aber es darf jeweils nur eine Damen/Herren-Dusche benutzt werden. Auch die Umkleidekabinen und Toiletten sind geöffnet. Am Kiosk ist der Abstand in der Warteschlange einzuhalten, ebenso an den Rutschen. Der Zugang zum Schwimmbecken ist nur über die vordere Treppe erlaubt.

Spielplatz und Kinderplanschbecken sind ebenfalls zugänglich. Bis auf Weiteres sind keine Spielgeräte im Wasser zugelassen. Tischkicker sind nicht erlaubt, Tischtennisplatten hingegen dürfen bespielt werden. Etwa zwei Tage hat Siebert an dem Hygienekonzept gearbeitet.

Seit 14 Uhr ist der Badebetrieb nun eröffnet. Etwa eine halbe Stunde später haben sich eine Handvoll Gäste eingefunden. Sieberts Blick geht nach oben. "Es ist schon verrückt. Vergangenes Wochenende hatten wir hochsommerliche Temperaturen. Die Terrasse war gut besucht. Viele wollten baden, aber durften nicht ins Wasser. Und heute? Dürften sie, aber das Wetter spielt nicht mit." Die Aussichten für die Woche sind nicht besonders rosig. Laut Wetterdienst soll es die ganze Woche regnen. Deswegen werde man jeden Tag neu entscheiden und über die Homepage bekannt geben, wann das Waldschwimmbad geöffnet ist.

Was die unfreiwillige Corona-Pause für finanzielle Einbußen beschere, sei noch nicht abzusehen. Etwa 27 000 Euro habe der Verein dieses Jahr in das Bad investiert. Um die Auflagen des Landes zu erfüllen, musste noch einmal zusätzliches Geld in die Hand genommen werden. So wurde im Eingangsbereich eine Hygienestation eingebaut, an der sich die Badegäste beim Betreten des Schwimmbades zunächst die Hände desinfizieren können. Auch der personelle Aufwand ist größer: Allein die

Toilettenanlagen müssen alle Stunde gereinigt werden. Mehr Arbeit, mehr Kosten - aber kein Mehrverkauf, bringt Siebert es auf den Punkt. Aktuell sind die Einnahmen gleich Null. Großveranstaltungen wie das Yoga- und F.I.T. Festival mussten abgesagt werden. "Ein großer Verlust", betont Siebert. "Das kostet uns etwa 15 000 Euro." Geld, das fehlt und nicht mehr reingeholt werden kann. "Wir haben Mitte Juni. Ein Viertel der Saison ist bereits um. Uns fehlen jetzt schon die Einnahmen von vier Wochen. Bleibt abzuwarten, wie sich der Rest der Badesaison entwickelt. Wir leben von den Tageseinnahmen."

Der SEK Lich betreibt das Licher Waldschwimmbad als gemeinnütziger Verein. SEK steht für "Sport Erholung und Kultur". Bisher habe der Verein keine Beiträge von seinen Mitgliedern eingezogen. Doch nach der Öffnung soll dies nun nachgeholt werden. Wer aber von der Corona-Krise besonders betroffen sei, erhalte die Möglichkeit, seinen Beitrag zu reduzieren. Per Mail seien alle Mitglieder darüber informiert worden. "Wir haben wahnsinnig positive Resonanz daraufhin erhalten. Die Leute wollen das Schwimmbad erhalten sehen und sagen: Bucht bitte ab."

Überhaupt sei die Bereitschaft, mit anzupacken und zu helfen, in den vergangenen Monaten bei den Lichern enorm hoch gewesen.

Für die Kinder steht eine neue Rutsche bereit, die erstmalig über öffentliche Gelder finanziert wurde. "Darüber sind wir sehr dankbar." Auch ein neues Trampolin wartet auf die Besucher. Wann es jedoch erstmalig zum Einsatz kommt, ist ungewiss. Etwa 40 Prozent der Jahreseinnahmen sind weg. Doch diese Verluste seien noch aufzufangen. "Wir hoffen, dass die Leute das Schwimmbad nutzen. Regelmäßig. Selbst wenn das Wetter mal nicht so optimal ist. Nur so können wir auch künftig den Badebetrieb halten." Auch wenn diese Saison mit Sicherheit kein Rekordsommer mehr sein könne. Das verhindere allein schon die begrenzte Besucherzahl.

Inzwischen sind die zwei Frauen wieder aus dem Wasser gekommen. "Endlich. War das ein Genuss", sagt eine der beiden. Seit Wochen habe sie auf die Öffnung des Schwimmbades gewartet. "Als ich in der Zeitung gelesen habe, dass es heute aufmacht, musste ich gleich her." Das Schwimmen täte ihr gut, erzählt die 77-jährige Pohlheimerin. Und das Licher Waldschwimmbad sei mit seinem leichten Einstieg ins Becken für sie optimal. "Mal nicht so eine steile Treppe wie anderswo. Hier kann ich schön bequem ins Wasser rein. Ich kann nicht mehr so gut laufen." Von nun an werde sie wieder regelmäßig hier ihre Runden drehen. Inzwischen sind auch ein paar Jugendliche eingetroffen. Auch Joachim Siebert lässt es sich nicht nehmen und eröffnet mit einem kühnen Sprung ins Wasser die Badesaison.

Übrigens: Wer Lust und Laune hat, kann im Waldschwimmbad auch zelten. Mehr Informationen dazu gibt es bei Anette Maier unter der Telefonnummer 0177/5896116.