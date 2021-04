Licher Waldschwimmbad umfangreich saniert

Auf dem Damm: Links sieht man den Kiosk, geradeaus die Bühne, rechts den Schwimmbadsee mit Sprunganlage. Foto: J. Siebert

LICH - "Das Licher Waldschwimmbad wird am 1. Mai 2021 wieder eröffnet", sagte der Vorsitzende des Vereins Sport, Erholung und Kultur (SEK) Waldschwimmbad Lich, Joachim Siebert und ergänzte: "Wir machen, was aufgrund der Corona-Pandemie machbar ist. Falls nötig, werden wir auch testen."

Nach mehreren Monaten, an denen viele Ehrenamtliche aus dem Verein Pickel und Schaufel geschwungen sowie andere Werkzeuge bedient haben, sind die Arbeiten kurz vor der Fertigstellung. Vor Kurzem war die Jahreshauptversammlung des Vereins, bei der es im Wesentlichen darum ging, die Mittel für den Umbau freizugeben, um Rechnungen zu bezahlen. Zuvor hatte Joachim Siebert mit Bild und Wort in der Online-Veranstaltung ausführlich über das, was in den vergangenen Monaten passiert ist, berichtet.

Der Verein habe 70 000 Euro eingeplant, aber das reiche nicht. "Es werden am Ende 90 000 bis 100 000 Euro sein", so Siebert. Es habe immer wieder neue Überraschungen gegeben, die die Investitionssumme erhöht haben. So sei das Ausbaggern des Sees, das vor etwa 20 Jahren hätte gemacht werden müssen, sehr aufwendig gewesen. Weil der Seeboden mit Traktoren nicht befahren werden konnte - diese seien im Schlamm versunken - musste für den Abtransport des Aushubs ein Raupentransporter eingesetzt werden. Mit diesem habe man den Aushub zu den Traktor-Anhängern gebracht, umgeladen und mit Traktor und Anhänger weiter zum Lagerplatz befördert. Das Ausbaggern um etwa 40 Zentimeter sei sehr viel Arbeit gewesen. Man habe alles dreimal in die Hand nehmen müssen, so Siebert.

Auf dem Damm, vom Eingang bis zum Kiosk, wurden die Betonplatten abgenommen, vor Ort recycelt und weiterverwendet. Insgesamt ist dort bis zu einer Tiefe von 80 Zentimetern ausgekoffert worden. Aber all das muss auch wieder rein: recycltes Material, Kies, Schotter und Splitt sowie neue, hellere Betonplatten. "Ohne die Frauen und Männer, unsere Mitglieder, die tatkräftig und engagiert jeden Samstag angepackt haben, hätten wir das nicht geschafft und wären nicht so weit gekommen", sagte Siebert. Dafür danke er jedem Einzelnen.

Der alte Biergarten mit seiner Überdachung auf einer Metallunterkonstruktion wurde abgebaut und an anderer Stelle, über dem Durchstich durch den Damm, wieder zu einer Multifunktionsbühne aufgebaut. Da sich die Einzelteile nicht lösen ließen, wurde die komplette Konstruktion mit jeweils zwei bis drei Helfern an jedem der sechs Pfosten angehoben und an den neuen Platz getragen. Da waren bis zu 15 Ehrenamtliche im Einsatz.

Über die neuen in den Damm eingebauten Rohre, die einen Teil des Überlaufs mit Blättern und anderen Verschmutzungen in den Albach transportieren, kann der See leichter sauber gehalten werden. Ein Weiteres werden die Fische tun, die demnächst eingesetzt werden, und nicht nur den Zwergtauchern und Eisvögeln als Speise dienen, sondern auch den See von Algen freihalten. Auf diesem Weg will der Verein Natur und Bad im Gleichgewicht halten. Weitere Baustellen waren und sind: der Parkplatz, die Treppen, die Bepflanzung, die Brücke beim Spielplatz, der Kinderpool sowie die Technik und die Chloranlage. Weitere erfreuliche Nachrichten sind, dass es "richtiges" Eis geben wird, auch vegan oder glutenfrei, dass mit "Kussmund" (Gießen) ein neuer Kioskbetreiber gefunden wurde, dass auch kleinere, kulturelle Veranstaltungen auf der Multifunktionsbühne - Corona-gerecht - stattfinden können und dass ein neuer Bademeister kommen wird.

Siebert machte noch einmal deutlich, dass es ohne das Arbeitsengagement der Ehrenamtlichen, das er mit etwa 40 000 Euro einschätzte, nicht gehe. Die Kosten für alle Arbeiten und Leistungen, die durch Externe erbracht worden seien, beliefen sich auf etwa 100 000 Euro. Der Vorsitzende ließ über die Erhöhung der Gesamtausgaben auf diese Summe abstimmen. Das Votum war einstimmig für den Antrag des Vorstandes.

Leider seien die Maßnahmen nicht förderfähig, sodass alles aus den Einnahmen und Mitgliedsbeiträgen des Vereins bezahlt werden müsse. Um Fördergelder zu erhalten sei es notwendig, den Pachtvertrag mit dem fürstlichen Haus über eine längere Laufzeit, etwa 25 Jahre, abzuschließen. Das sei bisher nicht möglich gewesen, so Siebert abschließend.