Licherin erhält 100 000. Impfung in Heuchelheim

Landrätin Anita Schneider (r.) überreichte Blumen an Margit Feiertag. Sie hat die 100 000. Impfung im Impfzentrum des Landkreises Gießen erhalten. (Foto: Landkreis Gießen)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Nun war es auch im Impfzentrum des Landkreises Gießen in Heuchelheim soweit: Nachdem Anfang Mai bereits 100 000 Dosen das Impfzentrum durchlaufen hatten – inklusive der verteilten Impfdosen an die mobilen Teams und Krankenhäuser der Region – wurde am Donnerstag um 10.30 Uhr die 100 000. Spritze vor Ort gesetzt. Damit hatte Impfling Margit Feiertag aus Lich nicht gerechnet, als sie zur Zweitimpfung kam und von Landrätin Anita Schneider (SPD) mit einem Blumenstrauß begrüßt wurde.

„100 000 Impfungen stimmen uns zuversichtlich“, erklärte Schneider laut einer Pressemitteilung. „Und hinter jedem einzelnen Pieks stehen im Impfzentrum viele Beteiligte: das medizinische Personal bei der Impfung selbst, die Ärzte in den Beratungskabinen, die Mitarbeiter zur Überprüfung der Dokumente, der Sicherheitsdienst auf dem Parkplatz und alle anderen Mitglieder des Teams.“ Daher nahm die Landrätin die 100 000. Impfung auch zum Anlass, um sich für den Einsatz der über 450 Beschäftigten mit Schokolade und einem wertschätzenden Brief zu bedanken – denn schließlich sei das alles hier ohne Teamwork nicht möglich.

Das Impfzentrum haben über 124 000 Dosen durchlaufen. Circa 88 000 davon waren Erstimpfungen und circa 36 000 Zweitimpfungen. 100 000 Corona-Schutzimpfungen wurden vor Ort verabreicht, etwa 13 000 durch mobile Teams und etwa 11 000 über regionale Krankenhäuser. Das Impfzentrum ist seit 27. Dezember im Einsatz. Am 19. Januar öffneten sich vor Ort erstmals die Türen. Bis 8. Februar hat das Team nicht nur die Bürger im Kreisgebiet versorgt, sondern als eines von hessenweit sechs regionalen Zentren auch die Nachbarlandkreise Lahn-Dill, Marburg-Biedenkopf und Wetterau.