Liedermacher Jürgen Krist zu Gast im Daubringer Kulturcafé

Beim Auftritt von Jürgen Krist konnten sich die Gäste fast wie im heimischen Wohnzimmer fühlen. Foto: Zylla

DAUBRINGEN (zy). Wenn es draußen stürmisch und nass ist, hat nicht nur der Herbst Einkehr gehalten, es ist auch das Ende der Open-Air-Konzerte. Daher hatte der Auftritt von Liedermacher Jürgen Krist auch eher Wohnzimmercharakter und war das erste Konzert in diesem Jahr, das der Trägerverein Impuls in den Räumen des Kulturcafés veranstaltete.

Gemäß der Hygieneregeln stellten die ehrenamtlichen Helfer hier Sofas für jeweils zwei Personen auf, Kerzenlicht unterstützte die ruhigen und entspannenden Lieder von Jürgen Krist. Einfach mal die Ruhe genießen, in sich gehen, träumen und den hektischen Alltag vergessen. Das war nicht nur die Devise des Abends, es war auch unter anderem Inhalt seiner Texte, die er in seiner unnachahmlichen gelassenen Art vortrug. Es waren "Lieder von der Einzigartigkeit des Lebens", die zum Nachdenken anregen sollen. In den Gesichtern der Gäste konnte man dabei vor allem ein zufriedenes und entspanntes Lächeln entdecken.

Stille erfahren

Das Menschsein thematisierte Krist ebenso. "Dieses Lied heißt 'Wir werden immer reifer'. Das passiert automatisch - ist also easy", sagte der Musiker, lächelte und sang melodisch vom Älterwerden, und wie "wir anfangen, unser Dasein zu begreifen und was es heißt, als Mensch zu reifen." Dann wartete später auch eine Herausforderung auf die Gäste. "Ich möchte Euch mal ganz indiskret fragen, ob wir nach dem nächsten Lied mal einfach still sein können", denn erst dann würde man wahre Stille überhaupt erst erfahren. "Nicht, dass ich Euren Applaus nicht mag", ergänzte er jedoch schnell mit einem Augenzwinkern, bevor er zum nächsten Lied anstimmte: "Halt einfach mal inne, sei doch einfach nur du selbst. Du wirst spüren dein Herz ist da und es schlägt nur für Dich." Und siehe da - die Ruheminute später klappte ausgezeichnet.

Musikalisch und sogar literarisch geht es im Kulturcafé am kommenden Sonntag, 11. Oktober, ab 15 Uhr weiter. Dann werden Jacqueline und Peter Herrmann aus dem schwedischen Bestseller "Oma lässt grüßen und sagt, es tut ihr leid" von Fredrik Backman vorlesen und mit Querflöte, Gitarre und Bass zwischen den Textpassagen musizieren. Der Eintritt für die zweistündige musikalische Lesung wird zehn Euro betragen.