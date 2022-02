Linden: Vier Verletzte nach Gebäudebrand

Kurz nach Mitternacht wurden die Einsatzkräfte am Dienstag alarmiert. Symbolfoto: Harald Kaster

LINDEN - Feuerwehr und Polizei waren am Dienstag wegen eines Gebäudebrandes in der Frankfurter Straße in Linden. Der Notruf über den Brand des Einfamilienhauses ging um kurz nach Mitternacht ein. Die Feuerwehr konnte über die Drehleiter eine vierköpfige Familie (Säugling, 11, 13 und 33 Jahre) und einen Mann aus dem brennenden Haus retten, welche im Anschluss mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus kamen.

Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Die Höhe des entstandenen Schadens steht nicht fest. Die Brandursachenermittler haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Diese Ermittlungen dauern derzeit noch an. Hinweise dazu bitte an die Kriminalpolizei Gießen, Telefon 0641 - 7006 6555.