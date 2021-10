Lindener als Zuschauer der ersten Stunde gewürdigt

Für den Zuschauer der ersten Stunde gab es von Moderatorin Kiewel einen Porzellan-Mainzelmann. Foto: Wißner

GROSSEN-LINDEN - "Kennt jemand von Ihnen Joachim Pirr - kein Mensch!" Uncharmant begrüßte Andrea Kiewel den in heimischen Feuerwehrkreisen bestens bekannten Großen-Lindener Pirr im ZDF-Fernsehgarten. Pirr war Gast der Livesendung anlässlich des 35. Geburtstags des Fernsehgartens auf dem Gelände des Sendezentrums in Mainz-Lerchenberg, weil er auch als Zuschauer der ersten Sendung in den Reihen saß. Die Moderatorin stellte ihn dann auch als "Fernsehzuschauer der ersten Stunde" vor. Am 29. Juni 1986 wurde die erste Folge mit Moderatorin Ilona Christen im ZDF ausgestrahlt worden und Pirr war mit dabei. Noch heute ist die Eintrittskarte zur Sendung in seinem Besitz, die er als Zeugnis seiner langen Verbundenheit mitgebracht hatte. Im Interview mit Kiewel konnte er sich noch gut an den Tag mit viel Hitze erinnern, "weil es damals hier kein Grün gab und die Sonne über dem Gelände stand." Auch die Moderatorin der ersten Stunde Ilona Christen hat er verinnerlicht: "Mit Mähne und einer der Mode geschuldeten Riesen-Brille" moderierte sie, so Pirr bei der Einspielung einer Sendesequenz.

Für Pirr war es der dritte Besuch. ZDF-Mitarbeiter hatten in den Archiven gewühlt und ihn bei seinem zweiten Fernsehgartenbesuch 1987 im Abspann ausfindig gemacht. Als Geschenk erhielt er einen Porzellan-Mainzelmann und versprach zum 50-jährigen Sendungsjubiläum wieder vorbeizuschauen.