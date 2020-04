Lindens CDU-Vorsitzender erinnert sich an seinen Freund Thomas Schäfer

Beim CDU-Neujahrstreff 2017 überreichte Lindens CDU-Stadtverbandsvorsitzender Norbert Arnold (r.) seinem Freund Thomas Schäfer ein Geschenk. Foto: Wißner

LINDEN. "Unfassbar, unglaublich und sehr traurig. Vor allem der Grund. Sicher stellt die Corona-Krise uns auch vor riesige wirtschaftliche und finanzielle Herausforderungen. Doch dieser Preis, dieser Weg oder Ausweg. Unfassbar. Jetzt wo unser Hessen einen Thomas Schäfer so gebraucht hätte. Unfassbar." Sichtlich geschockt zeigte sich Lindens CDU-Stadtverbandsvorsitzender und Erster Stadtrat Norbert Arnold über den Tod seines langjährigen Freundes und Weggefährten Dr. Thomas Schäfer. Mit wohl keinem anderen Ort im Landkreis Gießen hat Schäfer so viele Kontakt- und Berührungspunkte wie mit Linden.

Bereits Mitte der 80er Jahre lernten sich der spätere Finanzminister und Arnold kennen, waren in der Jungen Union (JU) Mittelhessen im Vorstand aktiv. Beim Bezirkstag im April 1987 im Landgasthof "Zum Löwen - beim Philipp" in Leihgestern wurde Schäfer zu einem der beiden stellvertretenden Bezirksvorsitzenden gewählt, während Arnold aufgrund der Altersgrenze sein Amt als Geschäftsführer des JU-Bezirks Mittelhessen niederlegte.

Nach dem Bezirkstag fand im Neubau von Norbert Arnold in Leihgestern der inoffizielle Teil der Verabschiedung statt. "Diese Feier ist mir ebenso unvergesslich wie auch der Abschied von Thomas Schäfer aus der JU in einer Grillhütte bei Biedenkopf. An dem Tag gewann die Eintracht mit 5:1 gegen Kaiserslautern und rettete den Klassenerhalt", erinnerte sich der bekennende Eintracht-Fan Arnold gerne zurück. 1990 beerbte Schäfer zudem Arnold als JU-Landesschatzmeister.

"Auch der Ausbau des Verbindungsweges Forst zum Bahnviadukt ist eng mit Thomas Schäfer verbunden. Durch sein damaliges Konjunkturprogramm konnten wir den Weg innerhalb kürzester Zeit sanieren und der Landeszuschuss deckte fast die gesamten Kosten der Maßnahme. Auch den Investitionszuschuss von 750 000 Euro im vergangenen Jahr, den wir für den Kita-Neubau verwenden, haben wir seinem Engagement zu verdanken", fasste Arnold zusammen.

Klartext statt Floskeln

Schäfer war 2017 beim CDU-Neujahrstreff in den Lindener Ratsstuben zu Gast - in einem Saal, mit dem er viele "spannende Erinnerungen" verband, wie er den Zuhörern seinerzeit verriet, denn es war einst der "Standardsaal für Sitzungen der Jungen Union". So wie es seine Art war, sprach Schäfer nicht in Floskeln, sondern Klartext. Und der kam an. Auch der Jahresbeginn 2017 galt als schwierig und ungewiss. "Viele gehen etwas nachdenklicher in dieses neue Jahr, ein Stück deutsche Mentalität, die aktuelle Lage unsicherer, volatiler und mit Risiken behaftet anzusehen, als das andere machen. Vielleicht fehlt uns Deutschen ein Stück Leichtigkeit des Seins", erklärte Schäfer in seiner Neujahrsansprache.

"Wir werden Führung benötigen, Unangenehmes anzugehen. Aber wir Deutschen haben den Ausdruck halbleeres Glas und wir sollten das nicht übertreiben." Als eine Aufgabe "von uns allen" benannte er, "Konflikte offener, klarer anzusprechen und zu sagen, wo die Grenzen sind. Es ist nicht einzig und allein die Aufgabe der Politik, solche Fragen zu lösen. Das ist die Aufgabe von uns allen". Zudem betonte Schäfer damals, dass es besser sei als Politiker, der attackiert werde, einmal zurückzublaffen. "Das kommt besser an, als den Bürgern recht zu geben".

Ein Jahr vor dem Neujahrstreff hatte Schäfer an der Anne-Frank-Schule in Großen-Linden eine Förderzusage über 80 000 Euro für die Möblierung von Mensa, Aula und Bibliothek sowie für Computerarbeitsplätze und einen Hausaufgabenbereich übergeben. Beim Betreten des Schulgeländes fühlte sich der Finanzminister an seine eigene Grundschulzeit erinnert angesichts des Blicks auf die marode "Sporthalle mit ihrem Charme der 70er Jahre". Das damals der Schulleitung gegebene Versprechen erneut vorbeizuschauen - und nun die neue Sporthalle in Augenschein zu nehmen - kann er nun nicht mehr einlösen.