Lindens Ehrenbürgermeister Lenz: Öffentliche dritte Impf-Dosis

Im Impfbus bekam der Lindener Ehrenbürgermeister Ulrich Lenz seine dritte Impfung. Foto: Wißner

KREIS GIESSEN - "Um die Motivation zum Impfen zu steigern und der Impfnotwendigkeit mehr Nachdruck zu verleihen, bin ich bereit, mich öffentlich impfen zu lassen", kündigte Lindens Ehrenbürgermeister Dr. Ulrich Lenz seinen Besuch beim Impfbus des Landkreises Gießen an. Dieser machte am Mittwochmorgen in Großen-Linden vor dem Freibad Halt. Lenz war einer von rund 40 Impflingen und erhielt - wie die meisten - die dritte Corona-Schutzimpfung.

Er wollte aber auch auf die Probleme die Vereine aufgrund der niedrigen Impfquote einhergehend mit den Corona-Einschränkungen hinweisen. Viele Vereine litten darunter, dass es kaum Möglichkeiten gibt, mit ihren Mitgliedern oder Bürgern in Präsenz in Kontakt zu treten. Lenz ist Vorsitzender des Fördervereins Soziale Dienste Linden und berichtete, dass dieser in der Zeit der Pandemie 60 Mitglieder verloren habe. "Aber auf der anderen Seite haben wir keine Möglichkeit, diesen Mitgliederverlust aufzufangen, weil einzig und allein die persönliche Ansprache zum Erfolg führt, wie wir aus verschiedenen Werbeversuchen gelernt haben." Die Auswirkungen der Pandemie auf das Vereinsleben seien überhaupt noch nicht absehbar.

"Gerade weil ich öfters unterwegs bin und verschont bleiben möchte, aber auch meine Enkelin nicht anstecken möchte, habe ich mich zur dritten Impfung entschieden", so Lenz. Ab dem heutigen Donnerstag fährt der Impfbus zwischen 7 und 19 Uhr jede Kommune im Kreisgebiet nach einem vorher festgelegten Fahrplan an. Dieser ist unter corona.lkgi.de zu finden.