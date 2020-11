Linke fordern besonderen Schutz für Ältere

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). „Schutz und Hilfen für Risikogruppen in der Pandemie“ – so lautet der Titel eines Antrags der Kreisfraktion Gießener Linke zur Kreistagssitzung im Dezember. „Es ist unstrittig“, so Stefan Walther von der Kreistagsfraktion der Linken, „dass, neben Menschen mit Vorerkrankungen, vor allem ältere Menschen zur Risikogruppe in der Pandemie gehören“. Allein die Tatsache, dass zwei Drittel der an oder mit Corona verstorbenen Bewohner von Alters- und Pflegeheimen seien, zeige deutlich die besondere Schutzbedürftigkeit dieses Personenkreises.

Da viele Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen, reduzierte Anzahl von Kunden im Handel und dergleichen keinen Unterschied machten zwischen Gefährdeten und Hochrisikogruppen, fordert die Gießener Linke nun konkrete Maßnahmen zum Gesundheitsschutz älterer Menschen. „Was in anderen Regionen möglich ist, das sollte doch wohl auch für den Landkreis Gießen umsetzbar sein“, so Reinhard Hamel von der Fraktion. Konkret habe sich die Fraktion am Beispiel der Stadt Tübingen orientiert, die bereits bei der ersten Welle Maßnahmen zum Schutz ihrer älteren Einwohner getroffen habe. Die Gießener Linke fordert nun, dass der Kreisausschuss gemeinsam mit den Städten und Gemeinden des Landkreises Gießen schnellstmöglich ein Konzept erstellt und umsetzt, das folgende Maßnahmen enthalten soll: regelmäßige wöchentliche Tests des Personals in Alten- und Pflegeheimen sowie Schnelltests für alle Besucher dieser Einrichtungen, eine kostenlose Abgabe von FFP2-Masken an alle Bürger im Landkreis ab 65 Jahre sowie die Einrichtung eines zeitlichen Einkaufskorridors im Einzelhandel von ein bis zwei Stunden täglich, der älteren Menschen vorbehalten sein soll. Zudem solle älteren Menschen ab 65 die Möglichkeit gegeben werden, als Nutzer der VGO ohne Aufpreis ÖPNV Anrufsammeltaxis zu nutzen. Mit welchen erhöhten Kosten, zum Beispiel für Sammeltaxis, gerechnet werden könne, „dies spielt für uns nicht die entscheidende Rolle“, so Stefan Walther. Notwendiger Gesundheitsschutz rechtfertige auf jeden Fall diese geforderten Maßnahmen und Ausgaben.