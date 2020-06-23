"Linke" kritisieren Kreis Gießen für Auszahlungspraxis an Hartz IV-Empfänger

Wer Hartz IV bekommt, muss bei der Wohnungssuche aufpassen, denn der Landkreis zahlt nur festgelegte Summen für Miete und Heizkosten. Was darüber hinausgeht, muss aus der eigenen Tasche finanziert werden. Symbolfoto: dpa
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ZAHLEN
. Die Kosten der Unterkunft werden übernommen bei Beziehern von Arbeitslosengeld II (Hartz IV) und Menschen, die im Alter oder bei Erwerbsminderung Grundleistung sowie "Hilfe zum Lebensunterhalt" bekommen. Dies regelt das Sozialgesetzbuch. Die Zahl der Betroffenen im Landkreis lag 2016 bei 13 760 sogenannten Bedarfsgemeinschaften, stieg auf 14 554 (2017), sank auf 14 241 (2018) und lag 2019 bei 14 314. Während der Landkreis 2016 für die Kosten der Unterkunft rund 52,7 Millionen Euro auszahlte, waren es 2017 bereits 59,1 Millionen Euro. Die Summe stieg auf 63,1 Millionen Euro (2018) und lag im vergangenen Jahr bei 62,2 Millionen Euro. Der Bund übernimmt nur einen Teil dieser Ausgaben. In den Haushaltsjahren 2014 bis 2018 lag der Anteil zwischen 28 und 35 Prozent. Das vom Koalitionsausschuss beschlossene "Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket" beinhaltet den Vorschlag, den Anteil des Bundes auf bis zu 75 Prozent zu erhöhen, was den Kreis nach Angaben von Landrätin Anita Schneider mit weit über zehn Millionen Euro entlasten würde.
(vb)
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