Lkw-Fahrer ausgewiesen

KREIS GIESSEN - (red). Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) der Hauptzollämter Gießen, Frankfurt und Darmstadt haben Mittwoch und Donnerstag bei Kontrollen auf der Autobahn 5 den Lkw-Güterverkehr ins Visier genommen, unter anderem auch am Rastplatz Reinhardshain. In 16 von 52 Fällen gab es laut Pressemitteilung Beanstandungen, in 24 Fällen muss geprüft werden, ob der Mindestlohn gezahlt wird. Drei Fahrer waren nicht zur Sozialversicherung angemeldet. Auf dem Rastplatz Reinhardshain wurde ein russischer Fahrer vorläufig festgenommen. Der 46-Jährige hatte keine gültige Arbeitsberechtigung und war für eine südhessische Spedition im innerdeutschen Güterverkehr unterwegs. Er wurde durch die Ausländerbehörde des Landkreises Gießen ausgewiesen und muss Deutschland verlassen. Sein Lkw blieb stehen.