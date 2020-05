Lkw-Fahrer sorgt für Unfall auf Autobahn

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). 29 000 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls am Donnerstag auf der A 5 bei Grünberg. Eine 34-jährige Frau aus Marburg befuhr mit einem Mini die mittlere Spur in Richtung Kassel. Offenbar ohne auf den Verkehr zu achten, zog ein unbekannter Lkw von der rechten Spur nach links. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die 34-Jährige auf den linken Fahrstreifen aus. Ein dort fahrender 45-jähriger Mann mit einem Audi wich ebenfalls nach links aus, kollidierte mit der Schutzplanke und prallte schließlich gegen den Mini. Beide Fahrzeuge rutschten circa 50 Meter an der Schutzplanke entlang und kamen dann auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Der unbekannte Lkw-Fahrer verschwand von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Die Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Autobahnpolizei Butzbach bittet um Angaben zu dem unbekannten Lkw oder der Identität des Fahrers unter 06033/7043-5010.