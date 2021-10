Lob und viel Dank für Mitarbeiter des Impfzentrums in Heuchelheim

"Wall of fame" haben die Mitarbeiter eine Wand im Verwaltungsbereich des Impfzentrums getauft, auf der sich allerlei Dankesschreiben von Impflingen und Zeitungsberichte befinden. Foto: Böhm

KREIS GIESSEN - An diesen Tag kann sich Björn Kohlhaussen noch gut erinnern. Als am 27. Dezember die ersten Pflegeheimbewohner ihre Schutzimpfung gegen das Coronavirus bekamen, da war das in anderen Regionen der Republik ein Riesen-Termin. Teilweise waren Minister vor Ort, dazu allerlei Journalisten, die die Geimpften nach ihren Gefühlen und Einschätzungen befragten. Der Landkreis Gießen hatte sich in Absprache mit den Pflegeheimen dagegen entschieden, öffentlich die erste Impfdosis verabreichen zu lassen. Da die Impfteams mehr oder weniger gleichzeitig im Seniorenhaus Lumdatal in Londorf, im Haus Wiesecktal in Reiskirchen und im Johannesstift in Gießen zur Tat schritten, war es schwierig, den ersten Impfling im Landkreis zu identifizieren. Kohlhausen, organisatorischer Leiter des Impfzentrums für die Johanniter, hat von dem Tag ein Erinnerungsstück behalten: ein leeres Impfstofffläschchen - Vial genannt.

Er gehörte damals zu den Mitarbeitern der mobilen Impfteams und war im Haus Wiesecktal in Reiskirchen im Einsatz. "Das erste Vial habe ich zu Hause, das ist in meiner Corona-Rückblick-Box", berichtet er nach der Pressekonferenz zum Ende des Impfzentrums im Obergeschoss des Roller-Marktes in Heuchelheim.

Dessen Geschichte dreht sich nicht nur um Impfdosen und Kosten. Es gibt auch viele kleine Begebenheiten, die die Mitarbeiter und Verantwortlichen in den 252 Tagen Betrieb erlebt haben.

Kohlhaussen, eigentlich Sachgebietsleiter Aus- und Fortbildung Rettungsdienst bei den Johannitern, hat die Journalisten in den Verwaltungsbereich des Impfzentrums geführt - zur "Wall of fame". Hier hängen nicht nur zahlreiche Zeitungsartikel über das Impfzentrum, sondern auch viele Dankesschreiben oder -karten von Impflingen. "Sie haben einen wirklich glücklichen Menschen aus mir gemacht, bleiben Sie gesund und Gott beschütze Sie", heißt es auf einer Karte. Ein Arzt zeigt sich in einem Brief "überrascht, wie entspannt und in freundlicher Begleitung des Impflings das Ganze trotz später Stunde ,über die Bühne' ging" und spricht dafür seine Anerkennung aus.

"Wir sind auch mit Kuchen überhäuft worden", berichtet Kohlhaussen und erzählt noch von einem anderen Fall, bei dem am Ende Tränen flossen. "Eine taubstumme Dame kam zu uns und wollte einen Termin für eine Impfung vereinbaren. Ich habe es dann ermöglicht, dass sie gleich geimpft wird. Sie war so dankbar."

Doch es gab auch die anderen Impflinge. Sebastian Kirchner, organisatorischer Leiter des Zentrums beim DRK, erzählt von einem Mann, der mit Gasmaske ins Zentrum kam, weil er dachte, dort wäre die Luft zu schlecht. Ihm wurde das Angebot gemacht, draußen geimpft zu werden, doch dann verschwand er. Ein weiterer Mann kam zur Impfung und hatte viele Fragen, die beantwortet wurden. Doch direkt bei der Impfung habe er den Verdacht geäußert, er bekäme nicht das Vakzin, sondern das Virus gespritzt. Der Mann sei immer aufbrausender geworden und schließlich verschwunden, erläutert Kirchner.

INTERNATIONAL Das Impfzentrum in Heuchelheim und Fotos davon sind nicht nur in den lokalen und regionalen Medien Thema gewesen. Ein Foto schaffte es gar in die britische Zeitung "The Guardian" und zierte im Februar einen Bericht der Berlin-Korrespondentin, in dem es um die Diskussion über Freiheiten für Geimpfte ging. Allerdings mit einem kleinen Schönheitsfehler. In der Bildunterschrift heißt es: "Ältere Leute stehen vor einem Impfzentrum in ,Giessen, Germany' Schlange. (vb)

Mario Binsch, der Leiter des Impfzentrums, wird nach sicherheitsrelevanten Vorfällen gefragt. Es habe Versuche gegeben, das Zentrum und zum Beispiel die Anliefertermine des Impfstoffs auszuspionieren. Dies habe man der Polizei gemeldet. Mehrmals sei nachts die Alarmanlage ausgelöst worden, aber die Einbrecher seien nicht erfolgreich gewesen.

Der Arbeitsaufwand, den die Arbeit im Impfzentrum bedeutete, war teilweise schwer einzuschätzen. Renate Braun, Kinder- und Jugendärztin im Gesundheitsamt sowie ärztliche Leiterin des Impfzentrums, dachte anfangs, dass eine Stunde pro Woche ausreiche. Doch dann musste sie über zahlreiche Anträge entscheiden, wenn Bürger mit Verweis auf Erkrankungen bei der Impfpriorität vorgezogen werden wollten.

All dies gehört jetzt der Vergangenheit an. Die Mitarbeiter waren am Donnerstag nostalgisch gestimmt. Bei den Impfstraßen wurden in Dauerschleife Bilder aus dem Impfzentrum gezeigt. Zur Schließung gab es dann für jeden aus dem Team ein Glas Sekt und für Freitag war eine Abschiedsparty vorgesehen. 252 Tage Impfzentrum - ein Anlass zum Feiern.