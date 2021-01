Lollar: 13 Tote nach Corona-Ausbruch im Pflegeheim

Im Seniorenheim "Haus am grünen Weg" ist die Zahl der mit Covid-19 Infizierten in die Höhe geschnellt. Archivfoto: Scherer

LOLLAR - Die Corona-Pandemie fordert auch oder gerade den Pflegeheimen sehr viel ab. Vor allem steigende Infektionszahlen können Leitung, Bewohner und Mitarbeiter an ihre Grenzen bringen, so auch in Lollar. 98 Bewohner des Pflegeheims "Haus am grünen Weg" sind laut Nadine Jung, Pressereferentin des Landkreises Gießen, am vergangenen Freitag positiv auf das Coronavirus getestet worden, nun liegen auch alle Testergebnisse des Personals vor: 43 Infektionen sind unter den Mitarbeitern nachgewiesen worden. Von den 98 infizierten Personen, die in der Pflegeeinrichtung wohnen, sind inzwischen 13 verstorben und sechs stationär aufgenommen.

Das Gesundheitsamt des Landkreises Gießen stehe in engem Kontakt mit dem Pflegeheim. Positiv getestete Bewohner seien von den negativ getesteten getrennt, positiv getestete Mitarbeiter in häuslicher Isolation. Für drei Personen ohne Symptome seien Aussetzungen dieser Isolation beantragt, damit sie infizierte Bewohner pflegen können. Es gebe eine strikte Trennung zwischen den Mitarbeitern, die im positiv und die im negativ getesteten Bereich arbeiten dürfen. Für die Einrichtung gilt weiterhin ein Besuchsverbot.

"Wir werden Pflegeheime verstärkt kontrollieren, um sicherzustellen, dass die erarbeiteten Konzepte umgesetzt werden", erklärte Landrätin Anita Schneider in einer Pressemitteilung. Auch ohne Ausbruchsgeschehen müssten Einrichtungen ihr Personal mindestens wöchentlich einem Corona-Test unterziehen. Sobald ein positives Testergebnis vorliegt, ist das Gesundheitsamt umgehend zu informieren. Darüber hinaus gelte ohne negativen Corona-Test ein allgemeines Besuchsverbot in Pflegeheimen. "Zusätzlich sprechen wir gezielt Organisationen wie Universität, Arbeitsagentur und Vereine an, um einen Pflegepool aus ungelernten Kräften zu bilden, die in der Pflege unterstützende Aufgaben übernehmen können", ergänzte die Landrätin.

Die Heimleitung geht noch einen Schritt weiter und bittet über die sozialen Netzwerke um Hilfe: "Wir suchen schnellstmöglich Personen, die mit kurzfristigen Diensten unserer Einrichtung unterstützen können. Nicht nur in der Pflege, sondern auch in allen anderen Bereichen", so der Appell an hilfsbereite Menschen. Bei Fragen oder Hilfsangeboten kann man sich per E-Mail an amgruenenweg@korian.de direkt an die Einrichtung wenden.

"Hoffnung gibt uns im Moment, dass die mobilen Impfteams im Landkreis Gießen bisher in 14 der 27 Pflegeeinrichtungen tätig waren. Sechs weitere Einrichtungen sind bereits geplant und werden in den nächsten Tagen angefahren. Sieben Einrichtungen befinden sich derzeit noch in den Vorbereitungen", erklärte Anita Schneider abschließend.