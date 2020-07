Lollar: Ade "Kloppmaschin"

Günter Fey mit einem der letzten Exemplare der "Kloppmaschin". Foto: Scherer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LOLLAR. So manch einer hat sie in seinem Briefkasten vielleicht schon vermisst. Die "Kloppmaschin" ist am 12. März zum letzten Mal erschienen. Nach 25 Jahren hat Herausgeber Günter Fey das Blättchen aus gesundheitlichen Gründen eingestellt. Fey war das Gesicht der "Kloppmaschin" und - auch mit etwas Wehmut - erklärt er, "die 'Kloppmaschin' herausgegeben zu haben, hat mir viel Freude gemacht, aber jetzt genieße ich auch meinen wohlverdienten Ruhestand".

Aktion

Ein Blick zurück: Es war im Oktober 1994, als vom Lollarer Gewerbeverein die Idee aufkam, mit einer Werbemaßnahme Kunden aus Lollar und Staufenberg für die bevorstehende Weihnachtszeit anzusprechen. Gedacht war dabei an Handzettel. Günter Fey und seine Ehefrau Margarete übernahmen es, diese Handzettel zu erstellen. Am 12. November 1994 kamen die ersten Zettel zur Verteilung und stießen auf eine sehr große Resonanz. Der Gewerbeverein beschloss, diese Aktion nicht zur Eintagsfliege werden zu lassen. Unter Führung des Vereins sollten zunächst regelmäßig erscheinende Handzettel verteilt werden. Margarete Fey griff die Idee umgehend auf und startete mit einem eigenen Unternehmen in die Selbständigkeit. Mit einer Auflage von 5000 Exemplaren erschien am 12. Januar 1995 die erste Verbraucherinformation, die zunächst mit der Post in die Haushalte von Lollar und Staufenberg verschickt wurde. Das erwies sich aber als zu teuer, man benötigte eigene Austräger, und vor allem musste man belastbare Zahlen haben, wie viele Haushalte zu beliefern waren. Dazu brauchte man einen eigenen Trägerkreis, um die Haushalte zu ermitteln, die beliefert werden mussten.

Günter Fey, der zu damaliger Zeit bei einer Gießener Tageszeitung arbeitete, und mit der Organisation vertraut war, kündigte sein Arbeitsverhältnis, um sich ganz der neuen Firma widmen zu können. Er stellte Träger ein, die - mit Stadtplänen ausgerüstet - die Straßen abgingen, und die Anzahl der Wohnungen notierten, die zu beliefern waren. Dieses aufwendige System lief nicht nur in der Kernstadt Lollar, auch in Ruttershausen, Odenhausen und Salzböden, auch in der Nachbarstadt Staufenberg, in Daubringen, Mainzlar und Treis waren die Träger mit ihren Stadtplänen unterwegs. Nachdem sich dieses Problem gelöst hatte, wurde in Eigenregie alle 14 Tage die Zeitung zugestellt. Nun braucht das Kind, die "unabhängige neutrale Verbraucherinformation" - noch einen Namen. Der war bald gefunden, "Kloppmaschin" sollte sie heißen. Das kam nicht von ungefähr, der Name hat einen historischen Hintergrund, wurden doch hier vor vielen Jahren Steine, die aus dem Lollarer Steinbruch gewonnen wurden, mit Hilfe einer Dampfmaschine zerkleinert. Das laute Klopfgeräusch, das dadurch erzeugt wurde, konnte man weithin hören.

Die kleine Heimatzeitung, wie sie auch gerne genannt wurde, hatte einen Veranstaltungskalender, Rubriken mit Notdiensten, öffentliche Termine und Vereinsnachrichten - und alles wurde kostenlos veröffentlicht. Private Kleinanzeigen, die aber zu bezahlen waren, gehörten ebenfalls dazu.

Ausrüstung

Günter Fey stellte die Seiten zusammen, gedruckt wurden sie in Gießen. Fey erinnert sich, dass die technische Ausrüstung mehr als bescheiden war: Texte, Bilder und Anzeigen musste er auf Papier ausdrucken, und dann mit Heißwachs zu Doppelseiten kleben, ehe die Bögen persönlich in Gießen zum Drucken der Druckplatten abgeliefert wurden.

Eine herausragende Aufgabe, an die er sich erinnert, war im Jahr 1999, als die Auflage auf 15 000 Exemplare gestiegen war, und man dringend weitere Austräger benötigte. Das Verbreitungsgebiet hatte sich ab 1997 bis nach Buseck ausgeweitet, was sich aber als nicht besonders erfolgreich erwies. So konzentrierte man sich ab 2004 wieder auf das Ursprungsgebiet. Als Margarete Fey im April 2012 verstarb, war das ein großer Einschnitt für die "Kloppmaschin", denn sie hatte sich besonders in ihren letzten Lebensjahren ausschließlich in den Dienst der Arbeit gestellt. Jetzt lag es allein in den Händen von Günter Fey. Er stand vor der Frage, ob er alles weiterführen sollte. Er habe längere Zeit gebraucht, bekennt er, bis er den Entschluss gefasst habe, weiterzumachen. Es gab sehr viel Arbeit, die er nun alleine erledigen musste, die Auflage war inzwischen bei 8700 Exemplaren angekommen, die "Kloppmaschin" hatte sich längst etabliert. Aus der einstigen Verbraucherinformation war ein beliebtes Medium geworden.