Lollar: Einzug ins Seniorenheim in Zeiten der Pandemie

Irma Römer (r.) und Gilda Kraus genießen die Aufenthalte im Garten. Foto: Schmitt

LOLLAR - Das Haus am grünen Weg in Lollar war eines der Seniorenheime im Landkreis Gießen, das vor einigen Monaten von Corona schwer gebeutelt war. Irma Römer hatte sich dennoch entschlossen, zu dieser Zeit hier einzuziehen. Im Gespräch mit Heimleiterin Marsorca Schmitt und Maria Küttler erzählen sie und ihre Tochter Gilda Kraus, warum sie diese Entscheidung getroffen hatten - trotz der Pandemie.

Hatten Sie keine Angst, sich vor oder nach dem Umzug zu infizieren und wie kam es, dass Sie gerade zu dieser Zeit eingezogen sind?

Gilda Kraus: Nein. Ich habe mich vorher gründlich damit auseinandergesetzt und Freundinnen, die im Arztbereich arbeiten, haben mir das Haus am grünen Weg empfohlen. Zudem war meine Mutter bereits im Sommer 2020 im Haus am grünen Weg zur Kurzzeitpflege. Die Versorgung zu Hause war nicht mehr möglich, somit hatten wir keine andere Wahl als einen Platz in einem Seniorenheim zu wählen.

Irma Römer: Ebenfalls nein, das hatte ich nicht. Ich bin davon ausgegangen, dass ich in Lollar besser aufgehoben bin. Ich lebte alleine Zuhause. Meine Tochter kümmert sich um alles, und ich habe auch noch zwei Söhne.

Wie lief der Einzug ab, was musste aufgrund der Pandemie beachtet werden?

Kraus: Die Reservierung und auch der Einzug verliefen sehr schnell und unproblematisch. Wir haben an einem Freitag angefragt, und am darauffolgenden Dienstag konnte die Mama schon einziehen. Wir hatten großes Glück, dass wir so schnell einen Platz in der von uns bevorzugten Einrichtung gefunden haben. Von Freunden hatten wir von langen Wartelisten gehört. Auch am Tag des Einzuges lief alles sehr gut ab. Es hat sich ein Pfleger Zeit genommen und sich zu uns gesetzt, um ein Aufnahmegespräch zu führen.

Römer: Ich wurde über das Tragen der Maske aufgeklärt und eine Schwester hat mir das "Hygienekonzept" ausführlich erklärt. Das hat mir geholfen zu verstehen, worauf es ankommt: Abstand halten. Mir war vor allem wichtig, dass ich mich bewegen kann, auch außerhalb vom Zimmer. Ich habe mich sehr schnell eingelebt. Es sind alle so nett und ich habe auch schon ein paar Bekanntschaften geschlossen.

Haben Sie sich in der Zwischenzeit eingelebt? Welche Einschränkungen haben Sie in der Einrichtung, können Sie sich frei bewegen? Wie sieht das Beschäftigungsangebot aus?

Kraus: Meine Mutter hat sich, trotz Corona, sehr gut erholt. Im Vergleich zum November 2020 ist sie richtig aufgeblüht. Sie genießt es, sich in der Einrichtung frei bewegen zu können und vor allem das gemeinschaftliche Leben. Auch die Barrierefreiheit ist sehr wichtig, das war zu Hause nicht gewährleistet. Die Mama macht nun Sport und freut sich sehr, dass langsam die Gruppenangebote wieder zunehmen. Mir ist es sehr wichtig, dass sie unter Menschen ist und zusammen mit den anderen Bewohnern an den Aktivitäten teilnimmt. Die Quarantäne ist gut verlaufen, auch weil die Mama ein Telefon auf dem Zimmer hat. Anfangs konnte sie nicht selbst raustelefonieren, doch das Pflegepersonal war jederzeit bereit, zu schauen, ob der Hörer aufgelegt war oder ein Telefonat weiterzuleiten. Mittlerweile kann die Mama sogar meine Nummer und die ihres Bruders eigenständig wählen.

Römer: Meine Tochter kommt zwei Mal pro Woche und bringt mir etwas mit. Wir haben uns immer etwas zu erzählen. Während des Besuchs ist das Fenster auf, aber bei schönem Wetter gehen wir in den großen Garten. Hauptsache ich kann mich bewegen.

Können Sie Besuche empfangen, was müssen Sie beachten?

Kraus: Besuche sind möglich, und darüber freuen wir uns sehr. Wir haben Verständnis für das Besuchskonzept. Es ist weiterhin wichtig, die Bewohner vor einer Infektion zu schützen. Die Vorlage des Antigen-Tests ist kein Problem. Im Gegenteil, ich werde einmal wöchentlich an der Arbeit getestet. Zudem ist es auch für einen selber ein gutes und sicheres Gefühl zu wissen, dass man negativ beziehungsweise frisch getestet ist. Die Besucherkittel sind ein wenig störend und vor allem im Garten halte ich sie für überflüssig.

Römer: Besucher können jederzeit kommen. Nur während meiner Quarantäne gab es ein Besuchsverbot, was ich auch nachvollziehen kann. Die Menschen auf Station haben sich in dieser Zeit gut um mich gekümmert.

Hatten Sie eine Covid-Infektion? Wenn ja, wie haben Sie die Infektion erlebt?

Kraus: Ja, die Mama hatte auch eine Covid-19-Infektion. Glücklicherweise hatte sie keine Symptome. An dem Wochenende, bevor ihr bewusst wurde, dass sie positiv ist, hatte sie über Halsschmerzen geklagt. Doch ansonsten ging die Infektion ohne weitere Symptome an ihr vorbei. Sie hat es höchstwahrscheinlich gar nicht richtig wahrgenommen, dass sie Corona hatte. Schlimmer war es, als sie nach dem Ausbruch, beim Verdachtsfall nochmals in Quarantäne musste. Da war noch das Durcheinander, dass der Test im Labor verloren gegangen war und dies alles verlängert hat. Auch die Isolationskennzeichnung mit dem roten Zettel an der Zimmertür mit der Aufschrift "Corona" hat die Mama verunsichert. Da muss in Zukunft geschaut werden, wie man in Senioreneinrichtungen mit umgeht. Dies wirft die Bewohner immer wieder ein Stück zurück.

Römer: Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich hatte zwar Halsschmerzen und die Schwestern haben mir auch gesagt, dass ich positiv bin, aber so richtig glauben konnte ich das nicht. Mir ging es doch gut. Damals musste ich 14 Tage in meinem Zimmer bleiben. Ich habe zwar jeden Tag viel mit dem Personal reden können, und habe auch regelmäßig mit meiner Tochter telefoniert, aber mir hat das Laufen gefehlt. Mittlerweile bin ich geimpft, aber Nebenwirkungen hatte ich keine. Ich habe noch nicht einmal den Einstich bemerkt. Der Arzt, der mich geimpft hat, war sehr nett.

Die Bewohner und Mitarbeiter sind zum größten Teil geimpft. Fühlen Sie sich dadurch sicherer?

Kraus: Ja, es gibt einem ein gutes Gefühl zu wissen, dass allmählich eine Herdenimmunität einsetzt.

Römer: Ich glaube schon.

Zuletzt noch: Würden Sie diesen Schritt noch einmal gehen?

Kraus: Ja, das würde ich.

Römer: Ich würde jederzeit wieder hier einziehen. Ich fühle mich hier sehr wohl und habe jede Menge Spaß. Ich werde dieses Jahr 93 Jahre alt und bin zufrieden mit meinem Leben.