Lollar: Hobbyfotografin Andrea Mey gibt Kalender heraus

LOLLAR - Andrea Mey aus Lollar gibt Kalender mit Fotografien ihrer Heimatstadt heraus. Doch nicht etwa irgendwelche Fotografien, sondern alle Bilder hat sie selbst mit ihrer Kamera eingefangen.

Es war 2006, als Andrea Mey eine digitale Kamera geschenkt bekam. Zwar hatte sie schon als Kind gerne fotografiert, doch während der Ausbildung zur kaufmännischen Angestellten fehlte ihr einfach die Zeit, und das Hobby kam vollständig zum Erliegen. Nun hat sie vor einigen Jahren wieder angefangen, denn mit der geschenkten Kamera erwachte die Lust am Fotografieren wieder. Mey kaufte sich in der Folge moderne Fotoapparate, sie besuchte Fotoforen, um die Feinheiten kennenzulernen und ihre Fähigkeiten nach und nach zu perfektionieren. Von dieser Zeit sagt sie, "ich habe sehr viel gelernt". Inzwischen ist es fast zur Leidenschaft geworden, wenn sie die verschiedenen Landschaften im Bild festhält.

Vor drei Jahren kam sie auf die Idee, die Natur nicht nur bei schönem Wetter zu fotografieren, sondern auch die dunklen Wolken und Gewitter. "Es hat riesigen Spaß gemacht", erklärt sie. Ihre Idee, eine Ausstellung mit all diesen Bildern zu machen, war fast schon spruchreif, aber dann kam Corona und alles war nur Makulatur. Auf den Gedanken, einen Kalender zu erstellen, habe sie eine Freundin gebracht, die hatte nämlich einen Kalender für Fernwald herausgegeben. "Das kann ich doch auch für Lollar machen", sagte sich Andrea Mey und war überzeugt, es sei zumindest einen Versuch wert. Sie durchforstete das Internet und stieß auf Anbieter, die Bilder nach Vorlagen zu Kalendern zusammenstellen. Es war ein Versuch, mit dem sie zufrieden war. Anfangs wurden die Kalender auf Normalpapier hergestellt, inzwischen sind es Kunstdrucke, was die Brillanz der Farben noch erhöht.

Alle Bilder auf ihren Kalendern hat sie selbst "geschossen". Mey überlässt ihre Fototouren nicht dem Zufall: Durch einen Meteorologen, der bei der Wetterstation arbeitet, erfährt sie genau, wo wann welche Witterung zu erwarten ist. "Wenn andere bei Gewitter, Regen und Sturm nach Hause flüchten, fahre ich los", sagte sie. Dann fotografiert sie - manchmal mit dem Handy, aber auch mit der Kamera - schon mal Blitze, die in der Nähe ihres Standortes einschlagen. Weniger gefährlich sind da die Regenbogen, die sich wunderschön auf den Bildern ausmachen. Wenn man ihre Kalender anschaut, merkt man erst, wie schön die hiesige Landschaft ist.

Alle zwei Jahre

Seit 2016 gibt sie alle zwei Jahre einen Kalender heraus, der immer ein bestimmtes Thema hat. Begonnen hatte sie mit "Lollar und Umgebung", 2018 später folgte dann "Lollar aus einem besonderen Blickwinkel". 2020 hatte sie Lollar mal anders fotografiert - "Stille Impressionen" war das Motto, und für ihren Kalender 2022 stellte sie "Mittelhessische Wetter-Impressionen" in den Mittelpunkt. Besonders stolz ist sie, dass sie sich alle Kenntnisse autodidaktisch erworben hat. Da sie immer wieder nach den Kalendern gefragt wird, verkauft sie diese nun bei Edeka-Krenschker in Lollar. Sie können auch per E-Mail an kalender@fotograf-lollar.de oder telefonisch unter 0176/82346676 bestellt werden. Im Jahr 2023 ist erst mal wieder Pause, ehe es dann 2024 einen weiteren Kalender geben soll. Ideen dafür hat sie bereits: "Mystische Momente" mit Landschaften im Nebel. "Aber wie gesagt, das sind erst mal noch Ideen."