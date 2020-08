3 min

Lollar: Klassenzimmer statt Badesee

"Summer School" an der Clemens-Brentano-Europaschule in Lollar: Hier büffeln die Schüler auch in den Ferien. Damit soll der Lernstoff, der durch Corona zu kurz kam, nochmal aufgegriffen werden. Bei den Schülern stößt das Angebot auf durchweg positive Resonanz.

Von Debra Wisker