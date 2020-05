Lollar und Staufenberg werben um die Gunst, Mittelzentrum zu sein

Jetzt wollen auch Lollar - hier das Gewerbegebiet - und Staufenberg Mittelzentren werden. Foto: Scherer

LOLLAR/ Staufenberg (ww/sle). Pohlheim und Linden wollen sich zum Mittelzentrum verbünden, jetzt folgen Lollar und Staufenberg. Die Chancen stehen aber eher schlecht. Im Kreis sind bisher nur Lich, Laubach und Hungen (Einstufung L III kooperatives Mittelzentrum) gemeinsam sowie Grünberg (Mittelzentren Plus L I) im Entwurf des neuen Landesentwicklungsplans mit dem Titel bedacht. Positive Auswirkungen hat das vor allen Dingen auf die Finanzen, aber auch auf die Flächennutzung. Die Neubewerber aus dem Süden und Norden des Kreises werden dort weiterhin als Unterzentren aufgeführt.

Nach der Durchleuchtung des LEP-Entwurfs stellt Lollars Bürgermeister Dr. Bernd Wieczorek in einer Pressemitteilung sogar kopfschüttelnd fest, dass Staufenberg nunmehr dem Marburger Oberzentrum räumlich zugeordnet ist.

Die Festschreibung, welche Stellung welche Kommune hat, erfolgt in einer Auflistung im fortgeschriebenen Landesentwicklungsplan 2020, zu dessen Entwurf wegen der Pandemie bis Ende Juni Stellung vonseiten der Kommunen bezogen werden kann. Pohlheim und Linden wollen wie Lollar und Staufenberg eine andere Einstufung erreichen, für die die Landesregierung zuständig ist. Ein letztlich politischer Prozess. Wieczorek meint jedenfalls, dass die beiden Städte bereits seit Jahren die Anforderungen, die an ein Mittelzentrum gestellt werden, erfüllen, und sich gemeinsam in der Lage sehen, die übergemeindlichen Aufgaben der Daseinsvorsorge, im Besonderen für das gesamte Lumdatal mit den Kommunen Lollar, Staufenberg, Allendorf/Lda. und Rabenau, aber auch die Südkreiskommune Fronhausen und den Ebsdorfergrund des Landkreises Marburg-Biedenkopf und damit für mehr als 40 000 Einwohner flächendeckend zu erfüllen.

Seit mehr als 20 Jahren gebe es enge Verflechtungen in den Bereichen der Daseinsvorsorge, unter anderem den Zweckverband Wasser/Abwasser (ZLS), den Zweckverband Hallenbad, eine gemeinsam betriebene Mediothek, und funktionale Abteilungen in den unterschiedlichen Verwaltungsbereichen, unter anderem eine gemeinschaftliche Stadtkasse.

In gleicher Weise wie es auch für die Mittelzentren im Verbandsgebiet des Regionalverbandes Frankfurt/Main gelte, sorgten beide Körperschaften mit Wohnraum für eine erhebliche Entlastung des Oberzentrums Gießen, und aufgrund der hervorragenden Anbindung auch des weiteren Oberzentrums Marburg.

Warum dagegen der Entwurf des Landesentwicklungsplanes die Stadt Staufenberg nach der Karte "Zentrale Orte und Mittelbereiche" nun dem Einzugsgebiet des Oberzentrums Marburg zugewiesen werden solle, erschließe sich nicht. Weder bestehe eine Bahn-, noch eine Busverbindung zwischen Marburg und Staufenberg. Zudem liege Staufenberg näher an Gießen als an Marburg. Der Einzug Staufenbergs in den Mittelbereich Marburg müsse daher abgelehnt werden.

Gerade die an Lollar und Staufenberg angrenzenden Südkreiskommunen des Landkreises Marburg-Biedenkopf, konkret die Gemeinden Fronhausen und Ebsdorfergrund, speziell mit ihren Ortsteilen Hassenhausen, Sichertshausen, Bellnhausen, aber auch Hachborn und IIschhausen, nutzten die sehr gute Anbindung an die Einkaufszentren in Lollar und Staufenberg, was die Versorgungsfunktion der beiden Städte Lollar und Staufenberg auch für den südlichen Bereich des Nachbarkreises unterstreiche.

Weiter zeichneten sich die Kommunen Lollar und Staufenberg in den zurückliegenden Jahren durch das größte Wachstum im Landkreis Gießen aus. Auch für die Zukunft würden beide Städte einem hohen Siedlungsdruck ausgesetzt sein, welcher sich in einer Kreisprognose widerspiegele, die einen Zuwachs von mehr als sechs Prozent bis 2030 prognostiziere. Beide Städte zeichnen sich zudem durch eine hohe infrastrukturelle Versorgungsfunktion aus, insbesondere im Hinblick auf Bildungsangebote, unter anderem mit der zweitgrößten Gesamtschule mit integrierter Oberstufe im Landkreis Gießen.

Es gebe ein kreisweit genutztes Freibad und ein Hallenbad, und Bahnhöfe, die Anbindung zur Main-Weser-Bahn, und eine Verknüpfung zum straßengebundenen Nahverkehr. Eine eigenständige Wirtschaftskraft weise in Lollar 3500 Arbeitsplätze aus, 1300 in Staufenberg, und zähle insgesamt 3000 Einpendler.

Die beiden Städte würden nicht nur die überörtliche Daseinsvorsorge der Nachbargemeinden, sondern auch darüber hinaus gleichwertige Lebensverhältnisse der eher ländlich geprägten Kommunen Rabenau und Allendorf/Lumda sichern.

"Aufgrund ihrer bereits gemeinsam vorgenommenen zentralörtlichen Aufgaben sehen sich die Städte Lollar und Staufenberg im Vergleich zu anderen Kommunen mit der Einstufung als Unterzentren finanziell erheblich benachteiligt", stellt Wieczorek abschließend fest. Archivfoto: Meina