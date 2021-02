Lollar: Wieczorek auf dem Weg der Genesung

Bernd Wieczorek

LOLLAR - Die Gerüchteküche über den Gesundheitszustand des an Corona erkrankten Bürgermeister Dr. Bernd Wieczorek brodelt in Lollar. Vor diesem Hintergrund und im Einvernehmen mit dem Stadtoberhaupt gab der Erste Stadtrat Bernd Maroldt (SPD) noch vor Eintritt in die Tagesordnung der Stadtverordnetenversammlung zum Gesundheitszustand Wieczoreks eine Erklärung ab. Wieczorek war an Corona erkrankt, "hat die Infektion wieder gut überstanden und ist wieder negativ getestet. Allerdings hat sich noch eine Autoimmunerkrankung eingestellt, die langwierig ist und dauert. Aktuell befindet sich unser Bürgermeister in Reha und die Krankheit ist am Abklingen". Derzeit befinde sich Wieczorek im Muskelaufbautraining und werde definitiv seinen Dienst wieder antreten. "Er wird wieder fit werden. Es wird nur noch eine Zeit lang dauern", so Maroldt. Parlamentsvorsteher Horst Klinkel (SPD) hatte zudem eine Genesungskarte für den Bürgermeister vorbereitet, die alle Stadtverordnete und Magistratsmitglieder unterzeichneten. Archivfoto: Meina