Lollarer Beratungsstelle erhält Förderung

Foto: Wisker

Lollar. Strandet man als Urlauber in einem fernen Land, wendet man sich an die deutsche Botschaft. Nicht ganz so, aber durchaus ähnlich, kann man sich die Migrationsberatung in Lollar vorstellen. Die Beratungsstelle wird vom Förderverein Aktive Nachbarschaft, kurz FAN, betrieben. Das alles kostet Geld und wurde bisher aus dem Programm "Soziale Stadt" finanziert. Dieses Programm ist im Sommer 2020 ausgelaufen. Umso größer war die Freude und auch die Erleichterung, als nun Landrätin Anita Schneider einen Zuwendungsbescheid für das Projekt überreichte. Mit bis zu 17 500 Euro jährlich wollen der Kreis und die Stadt Lollar die Beratungsstelle künftig unterstützen. Aus der Kreiskasse kommen rund 75 Prozent der Kosten, die restlichen 25 Prozent übernimmt die Stadt Lollar.

Die Beratungsstelle ist in den Räumen des Jugend- und Beratungszentrums angesiedelt und hilft ausländischen Neubürgern durch den deutschen Behördendschungel, gibt Tipps und vermittelt weiter an die zuständigen Stellen. Doch das ist nicht der einzige Schwerpunkt. Grundsätzlich wird hier Menschen in prekären Lebens- und Arbeitsbedingungen geholfen. Gerhard Born, Vorsitzender des Fördervereins, erklärte, es sei schön, dass man die begonnene Arbeit dank der finanziellen Unterstützung fortsetzen könne. Tatsächlich gibt es das Angebot laut Bürgermeister Dr. Bernd Wieczorek seit rund elf Jahren, die Migrationsberatung richte sich speziell an russische und türkische Mitbürger. "Gott sei Dank ist der Landkreis eingesprungen", zeigt er sich erleichtert, denn die Beratungsstelle werde sehr gut angenommen.

Gemeinwesenarbeit

"Alle Menschen sollen die gleichen Voraussetzungen für Teilhabe haben. Also müssen wir das auch unterstützen", betonte Landrätin Anita Schneider und wies darauf hin, dass der größte Zuzug in Deutschland aus EU-Bürgern bestehe. "Auch wenn der Fokus häufig auf die Geflüchteten gerichtet ist." Eine Voraussetzung für die Förderung, sei das Engagement der Stadt Lollar, die das Programm weiterführen will, gewesen. Für den Landkreis sei es wichtig, Pilotprojekte für Gemeinwesenarbeit zu initiieren. Eine gelingende Integration gehöre zur Gemeinwesenarbeit. "Sozialer Zusammenhalt und Teilhabe - darum geht es für mich", so Schneider. Carolin Müller, Integrationsbeauftragte der Stadt Lollar, nannte die Beratungsstelle eine wichtige erste Anlaufstelle, mit der man die Menschen auch für andere Projekte erreiche. "Ohne Finanzierung hätten wir diese Menschen abweisen müssen." Müller fügt an, dass die Menschen auch in Corona-Zeiten wüssten, dass die Beratungsstelle für sie da ist. Vieles sei eben kontaktlos, also telefonisch oder über den Briefkasten gelaufen.

Liliya Marinov und Serife Deniz sind es, die diese Arbeit vor Ort leisten. Ihr Vorteil: Sie sind Muttersprachlerinnen, sprechen russisch beziehungsweise türkisch. "Zu uns kommen die Leute wegen der Anmeldung im Kindergarten, wir helfen Bewerbungen zu schreiben und geben Hilfestellung bis hin zur Rente. Wir machen alles", beschreibt Liliya Marinov ihre Tätigkeit und die ihrer Kollegin. Rund 100 Menschen hätten im vergangenen halben Jahr die Beratungsstelle aufgesucht. Allein 14 seien es am vergangenen Mittwoch gewesen. immer dienstags, von 11 bis 15 Uhr, und mittwochs, von 9 bis 13 Uhr ist geöffnet.

Vorreiterrolle

Die Bedeutung einer solchen Einrichtung hob auch der Integrationsdezernent des Kreises, Istayfo Turgay, hervor. Für die soziale Integration werde hier wertvolle Arbeit geleistet. Hier könne man sehen, dass ein im Verhältnis monetär relativ kleiner Teil am Ende des Tages sehr viel ausmache. Lollar habe eine Vorreiterrolle und das schon seit vielen Jahren. "Wenn Menschen hierher kommen, brauchen sie einen Ort, wo sie anklopfen und andocken können." Turgay lobte das ehrenamtliche Engangement der Beratungsstelle. "Das ist viel Arbeit. Das muss man ganz klar sagen."