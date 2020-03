Lollarer Pfarrerin Petra Assmann-Daum erfreut mit dem Waldhorn auf besondere Weise

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Lollar (red). Ungewöhnliche Situationen führen manchmal zu kreativen Ideen. So auch in der evangelischen Kirchengemeinde Lollar. Zwar läuteten die Glocken am Sonntagmorgen zur gewohnten Zeit, doch konnte sich wie überall in diesen Tagen die Gemeinde nicht zum Gottesdienst versammeln. Pfarrerin Petra Assmann-Daum reagierte spontan, packte ihr Waldhorn aus, setzte sich auf den leeren Kirchenvorplatz und erfreute die Nachbarn und das ganze Viertel mit einigen Chorälen aus dem evangelischen Gesangbuch. "Gott ist gegenwärtig" war da zu hören oder "Lobt Gott getrost mit Singen". Schnell öffneten sich Fenster und Applaus war von vielen Seiten zu hören. "In diesen Tagen, in denen wir äußerlich Abstand halten, ist es gerade wichtig, dass wir uns nicht allein lassen, sondern uns gegenseitig Mut zu sprechen und uns der Nähe Gottes vergewissern", sagt Assmann-Daum. Und das geht eben auch mit Waldhornklängen.

Das ist freilich nicht die einzige Idee in der Kirchengemeinde, mit der man auf die aktuelle Corona-Krise reagiert. Jugendliche um Emilie Hanstein haben eine Einkaufshilfe auf den Weg gebracht, die man jederzeit über das evangelische Pfarramt unter der Nummer 06406/1608 erreicht. Pfarrerin Assmann-Daum ist hier für alle Fragen und Anliegen aus der Gemeinde zu sprechen. Auch die Glocken der evangelischen Kirche werden in den kommenden Wochen wohl noch einmal neu und anders wahrgenommen werden. An den kommenden Sonntagen werden sie schon früher läuten und zum ZDF-Fernsehgottesdienst einladen. Und täglich um 18 Uhr rufen sie zu Innehalten und stillem Gebet. Die Kirchengemeinde schließt sich damit der Initiative "Macht die Fenster auf! Ein Zeichen in Zeiten von Corona" der katholischen und evangelischen Gemeinden in der Region an. Gebete und Texte für die persönliche Andacht zu Hause findet man im Internet unter lollar-evangelisch.de oder auf den Seiten der Landeskirche unter ekhn.de.