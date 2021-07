Lollarerin leitet Versorgungsamt in Gießen

Staatssekretär Stefan Heck (2.v.r.) überreichte Sabine Schiller (2.v.l.) im Beisein von Regierungsvizepräsident Martin Rößler und Abteilungsleiterin Ruth Böhr die Ernennungsurkunde. Foto: Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

KREIS GIESSEN - "An meiner Arbeit schätze ich besonders, dass sie abwechslungsreich ist." Diesen Satz sagte Sabine Schiller bereits vor gut zwei Jahren, als sie ihr 25-jähriges Dienstjubiläum feierte. Abwechslungsreich geht es für die langjährige Leiterin des Dezernats für Personal, Aus- und Fortbildung des Regierungspräsidiums (RP) Gießen jetzt in neuer Funktion weiter. Zum 1. August übernimmt sie laut einer Pressemitteilung des RP die Leitung des Hessischen Amtes für Versorgung und Soziales Gießen. In Wiesbaden ernannte Staatssekretär Dr. Stefan Heck die 53-Jährige zur Leiterin. "Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Erfolg für diese wichtige Aufgabe."

Zu den ersten Gratulanten zählten der Gießener Regierungsvizepräsident Martin Rößler und Ruth Böhr, die Leiterin der Abteilung "Soziales" im RP. Das Amt in Gießen ist wie die anderen fünf Versorgungsämter in Hessen dem RP nachgeordnet. "Sabine Schiller ist eine sehr qualifizierte und erfahrene neue Leiterin, die die begonnene Modernisierung der Versorgungsverwaltung erfolgreich fortsetzen wird", lobte Rößler.

Themen wie Schwerbehindertenrecht, Elterngeld oder aber Opferentschädigungsrecht werden fortan ihren beruflichen Alltag prägen. "Besonders der Bereich der Betreuungs- und Pflegeaufsicht wird im Rahmen des demografischen Wandels zunehmend an Bedeutung gewinnen. Hier ist es besonders wichtig, Akzente zu setzen zum Wohle der Bewohner von Pflege- und Altenheimen", betonte Schiller.

Klar, dass ihr außerdem die Personalführung ein wichtiges Anliegen ist. "Die Leitung einer Behörde mit über 150 Beschäftigten ist eine Herausforderung, der ich mich gerne stelle." Sie wünscht sich, dass das Hessische Amt für Versorgung und Soziales in Gießen in der Öffentlichkeit weiterhin als kompetenter Ansprechpartner in sozialen Angelegenheiten wahrgenommen wird.

Für ihre neuen Aufgaben sieht sich die 53-Jährige bestens gerüstet. Sie ist von Haus aus Juristin, hat ihr Referendariat beim Landgericht Frankfurt absolviert und danach als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Justus-Liebig-Universität gearbeitet. 1997 trat sie ihren Dienst im Amt für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik Gießen an. 2001 wechselte sie als Hauptsachgebietsleiterin zum Polizeipräsidium Frankfurt. 2006 folgte die Abordnung zum Polizeipräsidium Mittelhessen und ein Jahr später zum Innenministerium. 2010 wurde die Mutter zweier Töchter dann zum Regierungspräsidium versetzt und im Dezernat für Personal, Aus- und Fortbildung eingesetzt, dessen Leitung sie im folgenden Jahr übernahm. Sie hat zudem erfolgreich das Führungskolleg Hessen absolviert.