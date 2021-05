"Lolli-Tests" für Kleinkinder im Landkreis Gießen

Auch im Landkreis Gießen können Eltern ihre Kleinkinder per Lolli-Test auf das Coronavirus untersuchen lassen. Symbolfoto: dpa

KREIS GIESSEN - Corona-Schnelltests können dazu beitragen, dass Infektionsketten unterbrochen werden: Auch wenn sie Abstand und Hygiene nicht ersetzen, geben sie ein Stück Sicherheit im Alltag - im Privatleben, am Arbeitsplatz, in der Schule. Gerade mit Blick auf Kita-Betreuung und Familien mit Kleinkindern hat der Landkreis Gießen nun veranlasst, dass in den mehr als 20 Bürgertestzentren von DRK und Johannitern auch kleine Kinder mit leicht anwendbaren Tests problemlos getestet werden können.

"Vor allem Eltern von Kindern, die in die Kita oder Kindertagespflege gehen, empfehlen wir diese Testmöglichkeit", erklärt Landrätin Anita Schneider (SPD) in einer Pressemitteilung. "Auch kleine Kinder regelmäßig zu testen, ist wichtig, weil das Gesundheitsamt gerade in dieser Altersgruppe oft Infektionen ohne weitere Symptome feststellt, die dann auch zuhause weiter übertragen werden können."

Eltern können für eines der mittlerweile mehr als 20 Bürgertestzentren von DRK und Johannitern einfach und schnell online Termine vereinbaren. Ein Test dauert nur wenige Minuten. Das Ergebnis gibt es vor Ort oder nach kurzer Zeit per E-Mail aufs Handy.

Das Gesundheitsamt des Landkreises Gießen habe intensiv das Angebot der auf dem Markt verfügbaren Tests geprüft und sich dabei nicht nur auf die Hersteller-Angaben beschränkt, sondern auch unabhängige Studien und die Angaben des für die Zulassung zuständigen Paul-Ehrlich-Instituts berücksichtigt, heißt es in der Mitteilung weiter.

Beschafft werden nun sogenannte Lutsch- oder Lolli-Tests. Die Anwendung ist ganz einfach: Das Kind kann während des Tests zum Beispiel auf dem Schoß eines Elternteils sitzen. Eine geschulte Testperson reicht dann ein Teststäbchen, auf dem das Kind - ganz wie bei einem Lolli - etwa zehn Sekunden lang lutscht. Je nach Alter kann das Kind das Teststäbchen selbst halten - oder das Testpersonal, Mama oder Papa sind dabei behilflich. Anschließend wird die Probe wie üblich über eine Testflüssigkeit und das Tropfen auf ein Testfeld ausgewertet. Genauso ist es beim Schnelltest durch einen Abstrich im Nasen- oder Nasen-Rachen-Bereich auch der Fall.

Das auf Kleinkinder zugeschnittene Angebot der Bürgertestzentren wird auch von den Kommunen begrüßt, die die Träger der meisten von rund 120 Kitas sind. Zugleich hat der Landkreis selbst rund 120 Tagespflegepersonen unter Vertrag. Das Betreuungspersonal hat Anspruch auf die Corona-Schutzimpfung und ist häufig bereits geimpft. Sollte das Land die Hälfte der Kosten für Tests von Kita-Kindern übernehmen, soll es auch Angebote direkt vor Ort in den Kitas geben. "Gemeinsam mit den Kommunen prüfen wir, welche Möglichkeiten es hier gibt", sagt Schneider. "Einige Träger sind bereits aktiv geworden." Einen Überblick über alle Bürgertestzentren im Landkreis gibt es im Internet unter corona.lkgi.de unter dem Menüpunkt "Schnelltests".