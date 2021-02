Londorf: Hürde für Rollatoren?

Bäume und Stelen sind über eine Wiese zu erreichen, der Gehweg endet davor. Foto: Wisker

LONDORF - Immer weniger Menschen haben Zeit für eine aufwendige Grabpflege, Alternativen sind gefragt. Diese findet man auch auf dem Friedhof in Londorf. Hier gibt es seit rund zehn Jahren die Möglichkeit der Baumbestattung.

Sechs Bäume gibt es, an denen Urnen bestattet werden können. Hinzu kommen Stelen, auf denen Tafeln mit den Namen der Verstorbenen angebracht sind. Um zu diesen von einer Einfassung gesäumten Stelen zu gelangen, muss man über eine Wiese. Das sei für sie doch sehr beschwerlich, bekundete eine ältere Dame am Telefon. Sie sei auf ihren Rollator angewiesen und ohne fremde Hilfe könne sie das Grab ihres Mannes nicht besuchen. In der Tat endet der asphaltierte Gehweg vor der Wiese.

Das kommt jedoch nicht ungefähr, sondern ist bewusst so angelegt worden. Ingo Lich, bis vor wenigen Jahren Ortsvorsteher für Londorf-Kesselbach, hat die Anlage seinerzeit geplant und eingerichtet. "Damals haben viele Bürger nach einer Bestattungsmöglichkeit gefragt, die einem 'Ruheforst' oder 'Friedwald' nahekommen, aber trotzdem in Londorf sein sollte", blickte Lich im Gespräch mit dieser Zeitung zurück. "Bäume und grüne Wiese - möglichst naturbelassen sollten die Gräber werden." Diesem Wunsch sei man nachgekommen und es habe seither auch viele positive Rückmeldungen gegeben. Würde man das nun ändern, ginge der Charakter dieser Bestattungsform und der Wunsch nach Naturbelassenheit verloren, gab Lich zu bedenken und fügt an: "Wenn im Frühjahr wieder gemäht wird, ist das auch wieder leichter zugänglich." Die Gestaltung um die Stelen habe auf einem Beschluss des Ortsbeirates beruht. "Dieser Beschluss wurde vor zehn Jahren im Ortsbeirat gefasst und ist für uns bindend. Der Ortsbeirat hat sich damals explizit dafür ausgesprochen, dass keine befestigten Wege auf die Wiese gelegt werden."

Rabenaus Bürgermeister Florian Langecker wies darauf hin, dass diese Form der Bestattung seinerzeit "unter einer breiten Bürgerbeteiligung und Beteiligung des Ortsbeirates vom damaligen Ortsvorsteher und Vorsitzenden der Friedhofsinitiative aufgegriffen wurde". Auch er betonte den ausdrücklichen Wunsch der Bürgerschaft, dass eine Art "Friedwald", ähnlich wie in Laubach, wo im Übrigen auch keine Wege gepflastert seien, angelegt werden damit sich die Leute eben nicht zum Beispiel nach Laubach orientierten. Der damalige Ortsvorsteher Ingo Lich habe diesen Wunsch aufgegriffen und umgesetzt. Es sei von vornherein klar gewesen, dass hier keine Weg angelegt werden sollen, so auch Langecker. Man könne die Wiese ab dem Frühjahr wieder mit dem Rollator befahren. "Im Winter gestaltet sich das tatsächlich schwierig", räumte er ein. Um sich über den damaligen Wunsch der Bevölkerung hinwegzusetzen, müsste der Ortsbeirat sein Einverständnis dazu geben. Im Übrigen liege in dieser Sache im Rathaus bislang nur eine Beschwerde vor. "Würden wir jetzt insgesamt acht Wege pflastern, würde das vermutlich der Mehrheit der Bürger nicht gefallen." Er werde das Thema aber gerne noch einmal dem Ortsbeirat vortragen.