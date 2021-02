Lotsen haben 1700 Impftermine vereinbart

Impflotsen wie Eva Bornwasser helfen Senioren dabei, einen Termin im Impfzentrum zu bekommen. (Foto: Stadt Hungen)

KREIS GIESSEN - (red). Der Landkreis Gießen zieht einen Monat nach dem Start der Impflotsen-Aktion in einer Pressemitteilung eine positive Zwischenbilanz: Gut 1700 Mal habe das Team Impftermine für ältere Menschen vereinbart, die dies selbst nicht schafften. „Das ist ein tolles Ergebnis und zeigt, dass die Ansprechpersonen in den Rathäusern des Landkreises eine wichtige Unterstützung direkt vor Ort leisten“, sagt Landrätin Anita Schneider (SPD).

Gut 40 junge Menschen sind in den Städten und Gemeinden des Landkreises im Einsatz, um telefonisch vor allem älteren und hilfsbedürftigen Personen Fragen rund um den Weg zur Corona-Schutzimpfung und den Ablauf der Impfung zu beantworten. Das Impflotsenteam war vor allem in der ersten Phase der Terminvergabe über das zentrale Portal des Landes hilfreich. „Viele ältere Menschen meldeten sich, weil sie nicht in der Lage waren, online oder über die zentralen Hotline-Nummern des Landes Termine zu vereinbaren. Häufig waren sie froh, eine echte Ansprechperson und nicht nur eine Bandansage zu hören“, berichtet Schneider. Das Impflotsenteam, das durch Mitarbeiter des Gesundheitsamtes geschult wurde, bleibt vorerst bis Ende Februar im Einsatz – mit der Option, es bei Bedarf wieder neu zu einzusetzen.

Die Lotsen helfen auch bei der Verteilung von medizinischen Masken an bedürftige Personen. Das Land stelle dem Landkreis etwa 45 000 Stück zur Verfügung, die zu einem großen Teil über die Tafeln verteilt würden, heißt es weiter.

Aus eigenen Mitteln beschaffe der Landkreis zusätzlich 12 500 einfache medizinische Mund-Nasen-Bedeckungen sowie 12 500 FFP2-Masken. Diese würden über den Fachdienst Soziales und Senioren an Personen verteilt, die Sozialleistungen erhalten und nicht aufgrund ihres Alters über ihre Krankenkassen Masken bekommen. Weitere jeweils 5000 medizinische Masken und FFP2-Masken stelle der Landkreis an Asylbewerber zur Verfügung. Diese würden über den Stab Asyl verteilt.