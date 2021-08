Lotto-Millionär aus dem Landkreis Gießen

Der Gewinner aus dem Landkreis Gießen kann sich einen Gewinn von 1 050 000 Euro sichern - wenn er oder sie sich meldet. Symbolfoto: dpa

KREIS GIESSEN - Mit seinem Ja-Kreuzchen bei der Lotterie "Glücksspirale" hat sich ein noch unbekannter Bewohner des Landkreises Gießen zum Millionär getippt. Dies hat Lotto Hessen mitgeteilt. Die siebenstellige Losnummer auf seinem Spielschein stimmte bei der Ziehung am Samstag, 31. Juli, mit den ermittelten Gewinnzahlen 0603341 überein. Der bundesweit einzige Volltreffer in Gewinnklasse 7 ist exakt 1 050 000 Euro wert. Der Einsatz dafür betrug 2,50 Euro. Alternativ kann der Millionengewinn als monatliche Sofortrente in Höhe von 5000 Euro für die nächsten 20 Jahre ausgezahlt werden - die Entscheidung darüber liegt nun bei dem hessischen Gewinner. Ob es sich dabei um einen Mann oder eine Frau handelt, bleibt vorerst offen. Getippt wurde anonym, das heißt ohne Kundenkarte, in einer Lotto-Verkaufsstelle im Kreis Gießen. Der Neumillionär oder die Neumillionärin muss sich nun mit der alles entscheidenden Spielquittung bei Lotto Hessen melden und den Gewinn anfordern.

Es ist der 13. Millionentreffer des Jahres in Hessen. Damit wurde der Vorjahrswert bereits Anfang August eingestellt. Im gesamten Jahr 2020 wurden 13 Hessen zu Lottomillionären.

Bei der "Glücksspirale" können die Tipper ihren Einsatz selbst bestimmen, entweder ein ganzes Los (fünf Euro), ein halbes (2,50 Euro) oder ein fünftel Los (ein Euro) spielen. Bei anteiligem Einsatz werden die Gewinne entsprechend anteilig ausgezahlt.