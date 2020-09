Lückenhafte Erinnerung nach Angriff in Heuchelheim

In diesem Haus in Heuchelheim hat sich die Tat im März ereignet. Die Familie wohnte hier. Archivfoto: Wißner

Heuchelheim (jem). Er sei nicht er selbst gewesen, war "nicht normal". Immer wieder sagt die 24-Jährige diese Sätze während ihrer Befragung vor der fünften Strafkammer des Gießener Landgerichts am Mittwochvormittag. Am Ende bittet sie unter Tränen darum, dass ihr Mann wieder zurück zu ihr und den drei Kindern kommen darf und nicht ins Gefängnis muss.

"Es geht nicht um eine Bestrafung, sondern es wird geprüft, ob man ihn behandeln muss, weil er psychisch krank ist", erklärte die vorsitzende Richterin Regina Enders-Kunze. Denn eines scheint klar: Der 28-Jährige, der seine Frau Mitte März in der gemeinsamen Wohnung in Heuchelheim angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben soll, war schuldunfähig. So sieht es selbst die Staatsanwaltschaft.

Psychisch auffällig sei ihr Mann zuvor nie gewesen. Kennengelernt haben sie sich vor rund sieben Jahren im Libanon, beide stammen aber aus Syrien. 2016 kamen sie über die Türkei nach Gießen. Hier habe er auch das erste Mal Marihuana geraucht, was er danach regelmäßig tat. Seit rund drei Jahren leben sie mit ihren drei Kindern (zwei, vier und sechs Jahre alt) in Heuchelheim. "Wenn er aus der Schule kam, machten wir gemeinsame Ausflüge, er half mir auch viel im Haushalt." Die Ehe sei harmonisch.

Doch etwa vier Tage vor der Tat änderte sich plötzlich sein Verhalten; der Beschuldigte fühlte sich beobachtet und verfolgt, hatte Angst um sein Leben, erinnerte sich seine Frau. So sei er etwa barfuß aus dem Badezimmerfenster geklettert, weil man ihn verfolge oder habe gedacht, dass sich auf einem Bagger in Wohnungsnähe ein Spionagegerät befindet. Zudem soll er bei Nachbarn ein Fenster eingeschlagen, und in einem Supermarkt eine Glasscheibe durchbrochen haben. Danach wurde er von der Polizei mitgenommen und in die psychiatrische Klinik in Gießen eingewiesen. Dort sollte er eine Pille nehmen. "Doch auch davor hatte er Angst", übersetzte der Dolmetscher die Aussage der Frau.

Einen Tag zuvor war die Familie gemeinsam zum Supermarkt unterwegs. Plötzlich sei ihr Mann schneller geworden, sprach eine Angestellte an und flehte um Hilfe. "Vor lauter Angst schlief er drei Tage lang nicht, aß nichts, rauchte nur."

Als er am vierten Tag abermals verwirrt nach Hause kam - "er lachte erst, dann weinte er" - wollte die Frau für ihn kochen, doch er ging wieder hinaus, und kam kurze Zeit später zurück. "Er sah durch mich hindurch, ging ins Wohnzimmer und kam schnell wieder zurück, als sei dort jemand gewesen. Dann griff er mich an."

An den Angriff selbst hatte die Frau vor Gericht sehr lückenhafte Erinnerungen. Ins Gesicht habe er ihr gebissen, sie geschubst, in den Bauch geschlagen. Dann sei sie aus der Wohnung gerannt, habe um Hilfe gerufen. An ein Messer, so wie sie es in den polizeilichen Vernehmungen kurz nach der Tat berichtet hatte, könne sie sich nicht mehr erinnern. Auch nicht an die schwere der Verletzung. Doch diese waren lebensgefährlich, wie der Gerichtsmediziner dem Gericht versicherte. Neben zahlreichen Schürfwunden und Hämatomen, hatte er eine etwa fünf Zentimeter lange Stichwunde im unteren Bauch festgestellt. Dort sei auch ein Teil des Darms herausgequollen. Im Krankenhaus stellte man fest, dass sich rund 800 Milliliter Blut in ihrer Bauchhöhle befanden. Sie hatte laut Gutachter zudem einseitige Würgemale am Hals und eine kleinere Stichverletzung am Rücken. Die Nase war teilamputiert von einem Nasenflügel aus; der Knorpel trat bereits heraus. "Ein Biss erklärt die Wunde nicht, es sieht eher nach einer Schnittverletzung aus." Da der Gutachter bereits sieben Monate vor der Tat mit dem Mann in einem anderen Fall zu tun hatte, konnte er von einem "deutlichen körperlichen Verfall" sprechen. Zum Tatzeitpunkt sei er im Vergleich abgemagert bis hager gewesen. "Man müsse prüfen, ob sein Verhalten neben psychischen auch organische Gründe hat", empfahl der Mediziner deshalb.

Laut seines Rechtsanwaltes hat der Beschuldigte keinerlei Erinnerung an die Tat oder an die Tage davor. Er habe aber volles Vertrauen, dass das was seine Frau sagt, die Wahrheit ist. Während des mehrstündigen Prozesstages wirkte der Mann häufig teilnahmslos, blickte zu Boden. Seit der Tat wird er einer Klinik behandelt. Dort geht es ihm nach eigenen Aussagen gut.

Wurde er angesprochen, schaute der Angeklagte die Person kurz an, antwortete seinem Dolmetscher meist einsilbig und blickte dann wieder zu Boden. Nur auf seine Frau reagierte er, lächelte sie an, während sie ihm später im Zuschauerraum ihm mit Blicken und Gesten gut zuzusprechen schien. Von Angst ihm gegenüber war nichts zu spüren. Sie bat darum, während der Verhandlungspause mit ihm zu sprechen.

Der Prozess wird am 14. Oktober fortgesetzt. Dann sollen auch die damaligen polizeilichen und richterlichen Verhöre der Frau noch einmal Thema sein.