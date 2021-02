Luftfilteranlagen für acht Schulen im Landkreis Gießen

Klassenräume, in denen nur unzureichend gelüftet werden kann, werden mit Luftfilteranlagen ausgestattet. Symbolfoto: dpa

KREIS GIESSEN - Kreis Giessen (vb). Der Kreistag hat auf Antrag der Freien Wähler einstimmig beschlossen, dass Klassenräume, in denen nur unzureichend gelüftet werden kann, mit mobilen oder festen Luftfilteranlagen ausgestattet werden. Diese müssen dazu geeignet sein, Viren und Aerosole zu filtern. Wo technisch vorteilhaft und vorhanden, sind alternativ Lüftungsanlagen aufzurüsten. Zuschüsse von Bund und Land sollten schnellstmöglich beantragt werden. Der Kreistag beschloss, für den Kauf der Anlagen 100 000 Euro im Haushalt 2020 bereitzustellen. Nach Angaben der Ersten Kreisbegeordneten Dr. Christiane Schmahl (Grüne) wird nicht so viel Geld benötigt.

Im Kreistagsausschuss für Schule, Bauen und Sport hatte sie berichtet, dass circa 20 Räume an den Schulen im Kreis für diese Anlagen in Frage kommen. Da sie die Kosten mit rund 4500 Euro angab, erweiterten die Freien Wähler ihren Antrag um die Forderung, 100 000 Euro bereitzustellen.

Auf Nachfrage dieser Zeitung berichtete Schmahl nun, dass die Bauunterhaltung die Räume noch einmal genau begutachtet habe. Letztendlich sei es bei acht Schulen mit zehn Geräten geblieben. Die anderen in Frage kommenden Räume würden von den Schulen zurzeit gar nicht benutzt. "Die zehn Geräte wurden ausgeschrieben und danach bestellt. Vier sind mittlerweile aufgestellt, und zwar eins an der Grundschule in Lollar und drei in Biebertal an der Georg-Kerschensteiner-Schule in der Aula. Dort finden auch die Wahlen statt", erklärte die Dezernentin.

Sobald die anderen Geräte geliefert sind, sollen sie an der Willy-Ziegler-Schule in Villingen, der Theodor-Heuss-Schule in Laubach, der Hofburgschule in Alten-Buseck, der Grundschule am Keltentor in Fellingshausen, der Burgschule in Linden und der Rabenschule in Londorf aufgestellt werden.

Die Geräte kosten circa 50 000 Euro. 25 Prozent davon müsse der Landkreis tragen, der Rest werde über das Hygieneförderprogramm des Landes finanziert. "Die Förderbedingungen für dieses Programm wurden erst nach der Kreistagssitzung bekannt", erläuterte Schmahl.

Aus diesem Programm erhalte der Landkreis Gelder für Hygienemaßnahmen an Schulen (öffentliche und private) sowie in Kitas. Die Gelder für die Privatschulen wurden diesen zur Verfügung gestellt, die Kita-Gelder an die Gemeinden weiter geleitet. Außerdem gebe es Gelder für die Hygiene in der Tagespflege. In allen Fällen müssten 25 Prozent vom Begünstigten ko-finanziert werden, berichtete die Erste Kreisbeigeordnete.