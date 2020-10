Lumdatalbahn-Verein wünscht sich Entschlossenheit

Ob und wann über diese Schienen im Lollarer Bahnhof irgendwann die Lumdatalbahn fährt, ist noch nicht absehbar. Archivfoto: Wisker

KREIS GIESSEN - Kreis Gießen (red). Der Verein Lumdatalbahn wünscht sich ein entschlossenes Handeln pro Lumdatalbahn. Den Appell richtet der Verein an den Rhein-Main-Verkehrsverbund, das Land und an den Landkreis. Denn die Verbesserung der regionalen Verkehrsangebote müsse in den Regionen geplant und vorangebracht werden, so der Verein. Wie das gelingen könnte, beobachten die Vereinsaktiven aktuell in der Odenwaldregion, im Nachbarkreis Marburg-Biedenkopf sowie in Waldeck-Frankenberg. "Die Odenwaldbahn von Darmstadt und Hanau nach Michelstadt, Erbach und Eberbach wurde bereits vor 15 Jahren durchgreifend modernisiert. Die Fahrgastzahlen wuchsen um 50 Prozent, die Kapazität der Züge reicht zu den Spitzenzeiten schon lange nicht mehr aus", heißt es in einer Pressemitteilung. Weitere Verbesserungen wurden in diesem Sommer vereinbart.

Eine Erfolgsbilanz zogen im September auch die Handelnden an der Edertalbahn. Waldeck-Frankenbergs Landrat Dr. Reinhard Kubat berichtete von Fahrgastzahlen, die bei der 2015 reaktivierten Bahn zwischen Frankenberg und Korbach deutlich über der Prognose liegen. Ohne coronabedingte Einschränkungen betrachtet, seien etwa 340 000 Reisende pro Jahr auf der Schiene entlang des Nationalparks Kellerwald unterwegs.

Positiv fällt den Lumdatalbahn-Aktiven im Kreis Marburg-Biedenkopf auf, dass mit der Ohmtalbahn und der Salzbödebahn zwei mögliche Reaktivierungsstrecken gutachterlich untersucht werden. Außerdem hat die Kurhessenbahn als regionales Bahnunternehmen kürzlich ein Maßnahmenbündel für die Bestandsstrecken im Kreisgebiet vorgestellt, darunter bessere Signaltechnik und zu modernisierende Stationen.

Manfred Lotz, Vorsitzender des Lumdatalbahn-Vereins, betont: "Die reaktivierten und modernisierten Regionalbahnen in Hessen sind eine Erfolgsgeschichte, deren erstes Kapitel immer in den Regionen geschrieben wird. Wir sind dankbar, dass der Landkreis Gießen die positive Nutzen-Kosten-Untersuchung für die Lumdatalbahn auf den Weg gebracht hat. Jetzt müssen wir im Landkreis engagiert bleiben, damit der "Vierte Mitfall" aus der Untersuchung mit dem Kombimodell aus Bahn und Busbedienung auch umgesetzt wird. Sonst ziehen immer mehr andere hessische Regionen an uns vorbei." Sowohl die Odenwaldbahn als auch die Edertalbahn würden zeigen, dass sich Verbesserungen Schritt für Schritt umsetzen lassen. "Mit moderaten Investitionen beginnen und dann beispielsweise Kreuzungsbahnhöfe später realisieren, bei beiden Strecken geht das."