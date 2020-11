Mainzlarer Didier-Werke vor dem Aus?

So wie es zur Zeit aussieht, soll der Standort Mainzlar geschlossen werden. Archivfoto: Mank

MAINZLAR - Sprach man Anfang September noch von Warnsignalen, so verdichten sich nun die Anzeichen, dass RHI Magnesita sein Werk in Mainzlar schließen will. Die ehemaligen Didier-Werke, im Volksmund "Schamott" genannt, haben seit 1907 ihren Standort in Mainzlar. Wie Julian Fluder (Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie, Bezirk Mittelhessen) mitteilte, plane die Mutterfirma, die ihren Sitz in Wien hat, "rund 150 gut bezahlte Tarif-Arbeitsplätze von Arbeitnehmern der feuerfesten Industrie auf die Straße zu setzen."

Michael Schwarz, Vorsitzender des Betriebsrats in Mainzlar, berichtete, dass es Ende Oktober eine Belegschaftsversammlung gegeben habe, in der von einer Schließung des Werks Ende Januar 2021 gesprochen worden sei. Nur einen Tag nach der Versammlung habe es Gerüchte gegeben, dass die Schwesterwerke, in denen die Mainzlarer Produktion gemacht wird, große Probleme und sogar schon Vertragsstrafen (sogenannte "Pönale") hätten zahlen müssen. In einem Gespräch mit dieser Zeitung Ende September hatte Schwarz von "vollen Auftragsbüchern" gesprochen. Seinerzeit war einer der beiden Tunnelöfen unverhofft heruntergefahren worden, was damals schon Anlass zu großer Sorge bei Mitarbeitern und Betriebsrat gegeben hatte. Nicht nur das, auch wurde der Werksleiter seinerzeit - ebenso unverhofft - freigestellt. "Durch den Arbeitgeber eingeleitete, rücksichtslose Schritte wie dieser, gefährden 160 Arbeitsplätze und die davon abhängigen Familien in ihrer Existenz. Mainzlar war und ist ein profitabler Standort, der innovative, neue Technologien entwickelt und auf den Weg bringt", hatte Schwarz damals betont.

"Um den 11. November gab es dann von den Vorgesetzten die Information, dass das Schließungsdatum vorläufig auf Ende April geändert wurde", schilderte Schwarz nun den zeitlichen Ablauf. Der Betriebsrat sei erst an diesem Tag bei der ersten Verhandlung gemäß Betriebsverfassungsgesetz informiert worden. Schon als im September die ersten Warnsignale sozusagen auf rot standen, habe man ein "sehr gutes Fortführungskonzept entwickelt, das zu dem Ergebnis kommt, dass die Schließung des Betriebs in Mainzlar für den Gesamtkonzern schädlich ist." Dieses, von einem spezialisierten Unternehmensberater erstellte Konzept habe der Betriebsrat den Verantwortlichen der RHI Magnesita vorgestellt, doch habe es den Anschein, dass es weder ernst genommen worden noch auf Interesse gestoßen sei.

Schwarz will nicht aufgeben, will die Arbeitsplätze in Mainzlar erhalten: "Die Gründe der Werksschließung werden vom Betriebsrat klar in Frage gestellt und sollen in den nächsten Verhandlungen geklärt werden. Gerade die aktuelle Situation zeigt, dass das Werk Mainzlar dringend gebraucht wird." Sein Gremium habe den Vorstand aufgefordert, seine Argumente gerade in den jetzt sehr wichtigen Verhandlungen ernst zu nehmen, dies sei Schwarz zugesagt worden. Der Mainzlarer Betriebsrat will nicht nur weitere Argumente, sondern auch weitere Konzepte ins Feld führen. Dadurch sehe man durchaus Chancen, den Standort zu retten. "Aus Sicht des Betriebsrats sind die Mitarbeiter des Werkes Mainzlar sehr wichtig, um die Arbeitsplätze der anderen - über 13 000 - RHI Magnesita-Mitarbeiter zu sichern. Das Werk ist ein wichtiger Standort im Verbund der RHI Magnesita AG."

Gewerkschaftssekretär Julian Fluder spricht sogar von einem "falschen Spiel". Vor der zuständigen Gewerkschaft als auch vor lokaler sowie regionaler Politik sei mehrfach betont worden, dass es keinen Beschluss zur Schließung des Werkes in Mainzlar gebe. Jetzt sei der Betriebsrat knapp vier Wochen vor Weihnachten zu Sozialplanverhandlungen aufgefordert worden. "Hier wird definitiv ein falsches Spiel getrieben", ist sich Fluder sicher.

Staufenbergs Bürgermeister Peter Gefeller hatte sich im September für den Erhalt des Werks eingesetzt, die Stadtverordneten hatten eine Resolution verfasst, sowohl Landrätin Anita Schneider als auch heimische Bundestagsabgeordnete wurden um Unterstützung gebeten. "Alle Bemühungen von lokaler Politik und Landräten im Landkreis Gießen wurden lediglich zu Kenntnis genommen", fasst Fluder das Ergebnis zusammen.

"Die Schließung des Werkes steht für den Arbeitgeber fest, auch wenn die Auftragsbücher weiterhin gut gefüllt sind", vermutet Michael Schwarz. Eine einstweilige Verfügung um die Abschaltung des ersten Tunnelofens sei "trotz sehr guter Begründungen des Betriebsrates" vor dem Landesarbeitsgericht in Frankfurt im Oktober abgelehnt worden. "Hier passt einfach gar nichts zusammen, von wirtschaftlicher Vorgehensweise kann keine Rede sein", so Fluder. Nach Ansicht der Gewerkschaft handele es sich hier um eine rein politische Entscheidung, um Personalkosten einzusparen. Betriebsrat und Gewerkschaft sind sich einig: "Es geht darum, Arbeitsplätze zu erhalten und im Zweifel das Beste für die Beschäftigten rauszuholen. Kampflos wird nichts aufgegeben."

Eine schriftliche Anfrage bei der Pressestelle von RHI Magnesita mit der Bitte um eine Stellungnahme zu den Gründen für die Schließung blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet.