Maislabyrinth in Eberstadt eröffnet

EBERSTADT - Verschlungene Pfade, Abenteuerspielplatz, Strohhüpfburg, zwei Maisbäder und große Wasserkissen zum Entspannen, erstmals eine Seilbahn und dazu einen fünf Meter hohen Aussichtsturm mit einem Panoramablick über 120 Kilometer - all das bietet das Maislabyrinth der Familie Weisel auf dem Lindenhof in Eberstadt in diesem Jahr.

40 000 Quadratmeter

Lichs Bürgermeister Dr. Julien Neubert gab gemeinsam mit der Familie Weisel sowie dem hauptamtlichen Kreisbeigeordneten Hans-Peter Stock, Kreislandwirt Manfred Paul und Ortsvorsteher Klaus Biermann das größte Labyrinth in Hessen frei. Immerhin hat es eine barrierefreie Gesamtfläche von 40 000 Quadratmetern und 2,8 Kilometer lange Wege vorzuweisen.

Bis zum Nationalfeiertag am 3. Oktober hat die alle zwei Jahre stattfindende Labyrinth-Attraktion nun geöffnet. Volker Weisel dankte bei der Eröffnung allen Beteiligten, die mit dazu beigetragen haben, diese Jubiläums-Attraktion zu schaffen - handelt es sich doch um das zehnte Maislabyrinth seit dem Beginn im Jahre 2003. So waren denn auch bei der Freigabe des Maislabyrinths mit dem Durchschneiden des rot-weißen Bandes auch Anne Christin, Jonas und Edith Weisel, Anne Fay sowie Stefanie und Finn Häuser mit dabei. Wie ein Blick auf die unterschiedlichen Labyrinthe aus der Vogelperspektive im Eingangsbereich des Zeltes zeigt, gleicht keines der nunmehr zehn dem anderen. Hier gibt es auch - neben dem Labyrinth und den neuen Attraktionen an sich - für Besucher die erste Änderung, aufgrund der Corona-Einschränkungen wurde das Zelt geteilt in Eingangs-, Ausgangs- und Gastronomiebereich. Für Radfahrer und Spaziergänger wird zudem ein Außenverkauf angeboten. "Einen naturverbundenen biologisch abbaubaren Freizeitspaß für die ganze Familie" verspricht denn auch Anne Christin Weisel.

Weil es in diesem Jahr aufgrund der Pandemie keine Veranstaltungen gibt, müssen Besucher selbst aktiv werden, gibt es doch einiges zu entdecken. So wurde erstmals am Labyrinth ein Blühstreifen für heimische Insekten zum Erhalt der Artenvielfalt angelegt. Die Frage, was da so schön blüht, wird mit einer Hinweistafel beantwortet. "Landwirte schaffen durch den Anbau von Zwischenfrüchten wie Bienenweiden den idealen Lebensraum für Bienen, Blütenbesteuerung der Insekten, Käfer und Spinnen", ist hier zu lesen. Für diese Aktion hat die Familie Weisel zahlreiche Blühpaten gefunden, die ebenfalls auf einer Hinweistafel aufgelistet sind und so einen aktiven Beitrag zum Schutz der Natur leisten, Lebensraum und Nahrung für Bienen und andere Insekten schaffen.

Strohhüpfburg

Noch bevor es ins Maislabyrinth geht, gibt es genügend Gelegenheiten, sich zu stärken oder herumzutoben. Vor allem die 25 Meter lange neue Seilbahn steht bei den Kindern hoch im Kurs, aber auch die großen Wasserkissen. Noch vor dem Eingangszelt kann auf einer Strohhüpfburg herumgetollt werden. Obwohl die Wege im Labyrinth mit Gras eingesät sind, kann der Ackerboden, auf dem das Maislabyrinth angelegt ist, nach Regenfällen feucht sein, weshalb festes Schuhwerk empfohlen wird. Im Labyrinth herrscht Rauchverbot und selbstverständlich sollen keine Maispflanzen und -kolben abgerissen oder neue Durchgänge gebildet werden. Für Maisliebhaber gibt es auf der Homepage (www.irren-im-mais.de) Informationen zu Mais und Maisanbau sowie Mais-Rezepte von scharf bis süß, gegrillt, gekocht, gebacken, frittiert. Vor Ort werden zudem Maiskolben mit Butter oder Kräuterbutter im Gastronomiezelt angeboten. Hier sind auch Pellkartoffeln mit Kräuterquark, Currywurst mit Pommes, Bratwurst, Rindswurst und Bockwurst erhältlich.

Hunde sind herzlich willkommen, müssen jedoch aus Rücksicht auf die anderen Besucher an der Leine geführt werden. Zudem werden Besucher mit Hunden darum gebeten, Kotbeutel mitzubringen. Alle Besucher können mit einem ausgefüllten Fragebogen an einem Gewinnspiel teilnehmen. Die Preisverleihung erfolgt im Oktober. Zur Kontaktnachverfolgung müssen Besucher vor Ort über die Luca-App einchecken oder ein Formular ausfüllen.

Geöffnet hat das Maislabyrinth jeweils mittwochs bis sonntags bis zum 29. August jeweils von 10 Uhr bis 19 Uhr und anschließend bis zum 3. Oktober mittwochs bis freitags von 13 Uhr bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 11 Uhr bis 18 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt für Kinder (drei bis 14 Jahre) 4,50 Euro, Jugendliche (15 bis 18 Jahre) und Erwachsene 5,50 Euro, Familien (zwei Erwachsene und maximal drei Kinder) 15 Euro, die Familien-Saisonkarte kostet 70 Euro. Der Anfahrtsweg zum Maislabyrinth ist in Eberstadt ausgeschildert.