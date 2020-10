Mann muss nach Messerangriff in Heuchelheim in Klinik

Keinen Zweifel gab es, dass der Mann seine Frau im Zuge einer Psychose angriff und deshalb schuldunfähig ist. Über die Art der Unterbringung war man sich am Mittwochvormittag vor dem Gießener Landgericht aber uneinig. Symbolfoto: Mosel

HEUCHELHEIM - Nicht bestrafen, sondern ihm die Möglichkeit geben, behandelt zu werden, damit er irgendwann wieder zurück zu seiner Familie kann. So soll der Beschuldigte das Urteil gegen ihn verstehen, das die fünfte Große Strafkammer des Gießener Landgerichts am Mittwochmittag fällte. Dafür müsse er seine Krankheit aber zunächst anerkennen und therapieren lassen.

Weil der 28-Jährige seine Frau im März mit einem Messer lebensgefährlich verletzte, zum Tatzeitpunkt aber unter einer Psychose litt und deshalb schuldunfähig war, ordnete die Kammer die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Wie lange er dort bleiben muss, hängt davon ab, wie gut der aus Syrien stammende Mann die Therapie annimmt. "Es muss sichergestellt werden, dass er weder für sich, noch seine Familie oder die Allgemeinheit eine Gefahr darstellt", erklärte die Vorsitzende Richtern Regine Enders-Kunze dazu.

Drogenkonsum

Keiner der Verfahrensbeteiligten hatte einen Zweifel, dass der Mann die Tat unter paranoiden Ängsten beging. Selten, so die Richterin, wird in einem Verfahren das Verhalten eines Beschuldigten so deutlich dargestellt wie hier. "In diesem Fall sagte der Beschuldigte zwar kaum etwas dazu. Dafür beschrieben alle Zeugen das Bild eines eigentlich unauffälligen und liebevollen Familienvaters, der sich innerhalb weniger Tage völlig veränderte und in seine Ängste hineinsteigerte, bis er dann seine Frau angriff."

Seine Nachbarn bedrohen ihn, eine Kamera auf einem Bagger filmt ihn, alle schauen ihn "mit bösen Blicken" an und er fühle sich "verzaubert" - das sind nur einige der zahlreichen Aussagen, die die Zeugen innerhalb der fünf Prozesstage wiedergaben. Der 28-Jährige sprang barfuß aus dem Fenster, schlug eine Scheibe eines Nachbarn ein und misstraute zum Schluss sogar seiner Ehefrau. Auch die 24-Jährige erklärte vor Gericht, dass er nicht er selbst war, als er sie gegen einen Schrank stieß, würgte, biss und mit einem Messerstich in den unteren Bauch lebensgefährlich verletzte.

Diese detaillierten Beschreibungen seien "gewichtige Beweismittel", die laut Enders-Kunze eines zeigen: "Ohne Erkrankung hätte es die Tat nie gegeben." Davon geht auch der Sachverständige Dr. Reinhard Gleimann, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, aus. Kurz nach der Verhaftung des 28-Jährigen hatte Gleimann bei einem ersten Gespräch gemeinsam mit einem Dolmetscher festgestellt, dass "er unter einer Psychose" litt, die in den vier Tagen besonders deutlich wurde, aber bereits vorher vereinzelt auftrat, indem sich der Mann verfolgt oder verängstigt fühlte.

Dies könne durch den Haschisch-Konsum des Mannes ausgelöst worden sein, vermutet der Facharzt. Seit drei Jahren rauchte der Syrer mehrmals täglich einen Joint. Da er in der Klinik, in der er sich seit seiner Verhaftung im März befindet, aber weiterhin verhaltensauffällig sei, setzt sich seine Erkrankung nun auch ohne Drogenkonsum fort.

Ein weiterer Faktor, der die Erkrankung ausgelöst haben könnte, sei die Migration des Mannes, der 2016 mit seiner Familie aus dem Libanon nach Deutschland kam. "Er befindet sich außerhalb seines Kulturkreises, spricht trotz Kursen sehr schlechtes Deutsch und findet dadurch weder eine Arbeit noch einen Anschluss. Außerhalb seiner Familie lebt er sehr isoliert, hat keine weiteren Verwandten und kaum Freunde." Der Mann, der in einer syrischen Provinzstadt nahe der jordanischen Grenze mit zwölf Geschwistern aufwuchs, beendete mit 13 die Schule. Sein Vater ernährte die Familie als Tagelöhner. Da er laut eigener Aussage die erste Klasse wiederholen musste, kommt Gleimann zum Schluss, dass er eher bildungsfern aufwuchs und über eine niedrigere Intelligenz verfüge. "Eine Therapie wird erst richtig fruchten, wenn der Mann versteht, an was er erkrankt ist und er auch darüber reden kann", so der Arzt.

Ein Schizophrener, der deutsch spreche, brauche etwa ein halbes Jahr, um das zu begreifen. Bei dem 28-Jährigen könne es deutlich länger dauern. Eine Unterbringung in einer Klinik sei aber für eine Heilung unabdingbar. "Wird er nicht behandelt, ist es sehr wahrscheinlich, dass es zu einer ähnlich schweren Tat kommt. Jeder kann Objekt seines Wahns werden." Gleimann sprach sich deswegen für eine stationäre Unterbringung aus. "In Schritten kann man ihm mehr Freiraum zutrauen und die Maßnahmen regeln, sodass er langsam mit therapeutischer Begleitung in seinen alten Alltag zurückfindet."

Dagegen sprach sich jedoch die Verteidigung aus. "Auf unbestimmte Zeit in einer Psychiatrie zu sein, ist nicht das Richtige für ihn. Dort könnte er unter Umständen länger sitzen, als wenn er in eine 'normale' Strafhaft für die gefährliche Körperverletzung kommt." Bis März sei der Mann völlig unauffällig gewesen und hatte ein ungewöhnlich enges Verhältnis zu seinem autistischen Sohn, den er sehr vermisse. "Sein größter Leidensdruck in der Klinik ist, dass er seine Familie nicht sieht. Und auch seine Frau vermisst ihn." Der Verteidiger sprach sich deshalb für eine ambulante Therapie mit einem "dicken Auflagenpaket" aus.

Das sah die Richterin anders. Der Zustand des Mannes sei weiterhin instabil, seine Prognose negativ. Auch seine Medikation sei noch nicht stabil und eine Therapie noch nicht begonnen worden. "Erst, wenn Sie gesund sind, sind Sie sicher für Ihre Familie", richtete sich Enders-Kunze an den Mann.

Dieser nahm das Urteil regungslos auf, so wie er sich auch die übrigen Prozesstage verhielt. Er bat aber darum, mit seiner Familie telefonieren und Besuch bekommen zu dürfen. Die Richterin versprach, dies an die Klinik weiterzugeben.