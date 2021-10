Martin Röhling neuer Obermeister der Bildhauer- und Steinmetz-Innung Oberhessen

Der neue, stark verjüngte Vorstand der Bildhauer- und Steinmetzinnung Oberhessen (v.l.): die Ehrenobermeister Karl Heinz Damm und Heinrich Frank, Hans-Jürgen Schmidt, der bisherige Obermeister Alfred Graf, Benjamin Biedenkopf, der neue Obermeister Martin Röhling, Benjamin Holzapfel und der neue stellvertretende Obermeister Dominic Martin. (Foto: Ewert)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (wf). Martin Röhling ist neuer Obermeister der Bildhauer- und Steinmetz-Innung Oberhessen, die zu den 21 in der Kreishandwerkerschaft Gießen zusammengeschlossenen Handwerksinnungen gehört. Der 41 Jahre alte Handwerksmeister aus Nidda wurde im Rahmen der Innungsversammlung im Kulturzentrum Großen-Buseck einstimmig zum Nachfolger von Alfred Graf (Glauburg) gewählt, der nach drei Jahren nicht mehr für das Amt an der Spitze kandidierte. Graf hatte dies bereits 2018 angekündigt, als er das Obermeisteramt von Karl Heinz Damm (Beuern) übernommen hatte, um diesen zu entlasten.

Denn Damm war 2011 nicht nur zum Obermeister der Steinmetz-Innung gewählt, sondern zugleich auch in das Amt des Landesinnungsmeisters Hessen berufen worden. Beiden ehrenamtlichen Aufgaben widmete sich Damm neben der Führung seines Handwerksbetriebes mit dem ihm eigenen Engagement für das Bildhauer- und Steinmetzhandwerk, wobei er aber im Blick auf zeitliche Ressourcen zwangsläufig an Grenzen stoßen musste. Das war der Hauptgrund für die Aufgabe der Obermeisterverantwortung in der Innung Oberhessen vor drei Jahren. Nun soll in der Innung eine neue Ära beginnen, für die Martin Röhling ebenso steht wie sein Stellvertreter im Obermeisteramt, der 35-jährige Dominic Martin aus Lauterbach. Vervollständigt wird der Vorstand durch vier Beisitzer: Hans-Jürgen Schmidt (Rabenau-Kesselbach), Benjamin Biedenkopf (Mücke-Groß-Eichen), Benjamin Holzapfel (Nidda-Wallernhausen) und Manuel Engelbrecht (Großen-Buseck).

In Anerkennung seines Engagements für die Belange der Bildheuer- und Steinmetz-Innung Oberhessen ernannte die Versammlung Karl Heinz Damm einstimmig zum Ehrenobermeister. Er ist damit der zweite Ehrenobermeister neben dem ebenfalls an der Innungsversammlung teilnehmenden Heinrich Frank aus Bad Nauheim, Damms Vorgänger im Amt des Innungsobermeisters. Der Steinmetz- und Bildhauermeister Karl Heinz Damm aus dem Busecker Ortsteil Beuern bleibt aber weiterhin Landesinnungsmeister seines Gewerks. Der staatlich geprüfte Techniker (Steintechnik) gehört zudem dem Vorstand und dem Vorstandsrat des Bundesverbandes deutscher Steinmetze sowie dem Aufsichtsrat der Fördergesellschaft Steinmetzhandwerk mbH (FGS) an.

Damms Bericht aus der Arbeit des Landesverbandes umfasste Corona-bedingt nahezu drei Jahre, in denen sich der Rückgang der Zahl der Betriebe auf bundesweit aktuell noch rund 2000 leider fortgesetzt habe. Analog verläuft die Entwicklung bei der Zahl der Lehrlinge, von denen es vor einem Vierteljahrhundert noch mehr als 2000 gab, heute allerdings nur noch 700 in ganz Deutschland den Beruf des Steinmetzes und Steinbildhauers erlernen.

Das Problem, beruflichen Nachwuchs zu motivieren und zu akquirieren, hat laut Damm sicher auch mit der Höhe der bisherigen Ausbildungsvergütung zu tun, die sich im Vergleich zu Lehrlingsvergütungen in nahezu allen anderen Handwerksberufen bei den Steinmetzen am unteren Ende bewegten. Das aber hat sich aktuell deutlich zum Besseren geändert. Denn die „Lehrlingsgehälter“ steigen im ersten Lehrjahr von 530 Euro auf 850 Euro pro Monat, im zweiten Lehrjahr von 620 Euro auf 950 Euro sowie im dritten Lehrjahr von 720 Euro auf 1100 Euro monatlich.

Was laut Damm den Eindruck einer „exorbitanten Steigerung“ entstehen lassen könnte, relativiert sich im Blick auf die Situation im Handwerk allgemein. Im Durchschnitt aller Lehrlingsvergütungen von zusammengenommen 170 unterschiedlichen Ausbildungsmöglichkeiten im Handwerk lag das Steinmetzhandwerk bislang an 168. Stelle. Trotz der in der Tat deutlichen, aber zugleich nach vielen Jahren der Stagnation auch notwendigen Anhebung der Ausbildungsvergütungen hat es das Bildhauer- und Steinmetzhandwerk laut Damm „nur“ bis ins Mittelfeld auf Platz 96 der 170 Lehrberufe im Handwerk geschafft. So gesehen relativiere sich die Neuregelung und sei ebenso zwangsläufig wie akzeptabel im Blick auf die Notwendigkeit, Fachkräfte zur Zukunftssicherung des Handwerks heranzubilden.