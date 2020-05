Maskenpflicht gilt im Landkreis Gießen auch in Rathäusern und der Kreisverwaltung

Wer ab Montag ein Rathaus oder die Kreisverwaltung aufsucht, muss einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Kreis Giessen (vb). Ab kommender Woche gilt die Maskenpflicht nicht nur in Geschäften und im Öffentlichen Personennahverkehr, sondern auch in den Rathäusern, Gemeindeverwaltungen und der Kreisverwaltung. Das ist unter anderem Inhalt einer neuen Allgemeinverfügung, die am Sonntag in Kraft tritt. Über Inhalte berichtete Landrätin Anita Schneider (SPD) in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses des Kreistages. Details waren mit den Bürgermeistern abgestimmt worden. Die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, gilt zudem auch im freigestellten Schülerverkehr, dies betrifft zum Beispiel Kinder und Jugendliche mit körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderungen.

Da nach den Lockerungen nun wieder Veranstaltungen mit bis zu 100 Besuchern möglich sind, wurde laut Schneider geregelt, dass die Veranstalter und nicht die Kommunen dafür verantwortlich sind, dass vorab ein Hygiene- und ein Reinigungskonzept vorliegen. Außerdem müssen wie bei der Gastronomie Teilnehmerlisten angefertigt werden, die drei Wochen aufzubewahren sind. Diese sind Grundlage für das Gesundheitsamt, um im Falle einer Corona-Infektion Kontaktpersonen ausfindig machen zu können.

Die Landrätin teilte auch mit, dass sich die Kreisverwaltung nach und nach wieder für den Publikumsverkehr öffnen wird. Ab 25. Mai gilt dies zunächst für die Kfz-Zulassungsstelle und die Ausländerbehörde. Es muss vorab ein Termin vereinbart werden. Anfang Juni folgen das Ordnungsamt und die Bauaufsicht, dann weitere Bereiche.

Fotos Wer ab Montag ein Rathaus oder die Kreisverwaltung aufsucht, muss einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Symbolfoto: dpa 1

Den Schichtbetrieb will man zunächst beibehalten. Teams arbeiten früh oder spät, begegnen sich nicht und somit ist bei einem Verdachtsfall gewährleistet, dass nicht eine komplette Abteilung in Quarantäne geschickt werden muss. Nebeneffekt für die Bürger: Die Öffnungszeiten werden sich von 7 bis 19 Uhr erstrecken. Geplant ist außerdem ein Empfangspavillon, um die Besucher besser steuern zu können.

Das Gesundheitsamt soll nach Angaben von Anita Schneider personell verstärkt werden. Sechs Hygienefachkräfte sowie auch Ärzte sollen eingestellt werden. Die Landrätin dankte den Mitarbeitern, die "auf Hochtouren" liefen.

Sie gab außerdem einen Ausblick auf die finanziellen Folgen der Pandemie für den Landkreis, auch wenn sich nicht alle Auswirkungen abschätzen ließen. Bei den Kosten der Unterkunft, also den Mietkosten, die der Landkreis im Rahmen der Sozialhilfe übernimmt, würden weitere 600 000 Euro benötigt. 1000 Leihgeräte wie Tablets und Laptops, damit Kinder von zuhause am digitalen Unterricht teilnehmen können, kosten 462 000 Euro. Ausgaben für Sicherheitsdienst und Spuckschutz schlagen mit 308 000 Euro zu Buche. Das zusätzliche Personal im Gesundheitsamt werde 1,7 Millionen Euro kosten.

Auf der anderen Seite hat der Landkreis geringere Einnahmen. Die Gebühren für den "Pakt für den Nachmittag" (hier fehlen 300 000 Euro) und die Kindertagespflege (170 000 Euro) sind momentan ausgesetzt. Es müsse von der Politik entschieden werden, ob das Geld bei den Eltern nachgefordert werde, erklärte Schneider.