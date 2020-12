Matthias Meyer gewinnt Stichwahl in Laubach

Matthias Meyer hat die Bürgermeisterstichwahl in Laubach gewonnen. Archivfoto: Meyer

LAUBACH - Matthias Meyer wird am 1. Juni 2021 neuer Bürgermeister in Laubach. Der unabhängige Bewerber, der von SPD und Grünen unterstützt wurde, erhielt am Sonntag bei der Stichwahl 55,5 Prozent der Stimmen. Björn Erik Ruppel (CDU) landete bei 45,5 Prozent.

Meyer hatte die erste Runde vor zwei Wochen mit 100 Stimmen Vorsprung vor Ruppel gewonnen, war aber nicht über die erforderlichen 50 Prozent der Stimmen gekommen. Somit war die Stichwahl zwischen Meyer und Ruppel erforderlich, nachdem der dritte Bewerber Florian Kempff ausgeschieden war.

Bereits um 18.42 Uhr lagen alle Ergebnisse aus den Stadtteilen vor. In fast allen Wahllokalen war Meyer erfolgreich. Einzige Ausnahme war Wetterfeld, das Ruppel mit zwei Stimmen Vorsprung holte. Dann galt es, auf die Auszählung der Briefwahlstimmen zu warten. Hier holte sich der CDU-Bewerber knapp den ersten Briefwahlbezirk. Die Wahlbeteiligung betrug 56,7 Prozent.